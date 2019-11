Hrvatski košarkaši dobro su prošli; izbjegli smo Srbe i Slovence, ali sigurno neće biti lako

FIBA je objavila jakosne skupine za reprezentacije koje će se natjecati na Olimpijskim kvalifikacijskim turnirima. Jakosne skupine su određene na temelju nove FIBA rang ljestvice zemalja, osvježene po završetku Svjetskog prvenstva u Kini...

Uz sve to je dobro znati kako ne možemo igrati ni s domaćinima kvalifikacijama, a to su uz Hrvatsku - Srbija, Kanada i Litva. Uz činjenicu da nećemo igrati protiv Slovenije i sjajnog Luke Dončića dobra je vijest i to da nam u borbi za Tokio neće stajati nepredvidivi Turci.

Jakosne skupine

1. jakosna skupina: Srbija, Grčka, Litva, Rusija

2. jakosna skupina: Češka, Brazil, Italija, Poljska

3. jakosna skupina: HRVATSKA, Turska, Slovenija, Portoriko

4. jakosna skupina: Njemačka, Dominikanska republika, Venezuela, Kanada

5. jakosna skupina: Novi Zeland, Meksiko, Kina, Koreja

6. jakosna skupina: Angola, Tunis, Senegal, Urugvaj

Ždrijeb skupina je 27. studenog (srijeda), a Hrvatska i dalje može dobiti izuzetno teške protivnike. Iz prve jakosne skupine prijeti Grčka koju će vrlo vjerojatno predvoditi Giannis Antetokounmpo, ali i opasni Rusi. U drugoj je Brazil kojeg vodi Aco Petrović te Italija, dok bi u 4. jakosnoj skupini bilo sjajno izbjeći Njemačku, a u 5. Novi Zeland...

Kad bi nas ždrijeb 'pomazio' najidealnija bi skupina bila ona s Rusijom, Poljskom, Venezuelom, Kinom i Tunisom. Igramo doma, u Splitu i to bi - realno gledajući - bila prolazna skupina.