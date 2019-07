Hrvatski kapetan Luka Modrić dio nevjerojatnog transfera koji bi razbjesnio Barcelonu

Real Madrid je krenuo u novi pokušaj dovođenja Neymara koji nije sretan u PSG-u, a u koji je došao prije dvije sezone

Brazilski nogometaš je svaki prijelazni rok jedan od najspominjanijih igrača, a tome je pridonio i on sam svojim izjavama iz kojih se moglo iščitati kako nije presretan na Parku prinčeva na koji je stigao iz Barcelone u rekordnom transferu od 222 milijuna eura.

KUDA SVE TO VODI

Ovoga ljeta najviše ga se selilo upravo u Barcelonu koju je napustio, a tada je njegov prelazak izazvao razočaranje kod navijača katalonskog kluba. No, u ovom trenutku Brazilac se spominje kao pojačanje Reala, a to je nešto što mu u Barceloni ne bi nikada oprostili.

Tako španjolski Don Balon, koji često izlazi s neprovjerenim informacija, piše da je 'kraljevski klub' spreman za Neymara platiti 100 milijuna eura u gotovini te još dodati najboljeg igrača svijeta za prošlu godinu Luku Modrića.

Tako se naš reprezentativac spominje kao dio jednog od najvećih transfera u povijesti nogometa. Naravno, dug je put do realizacije. Neymar još ima tri godine ugovora s PSG-om, a Modrić je s Realom vezan do ljeta 2021. i nekoliko puta je ponovio da mu je velika želja ostati u Madridu do kraja karijere.