Hrvatski izbornik oglasio se nakon debakla kojim se skroz zakomplicirao plasman na OI u Tokio: Ja i moji kolege u stožeru nismo mađioničari, ali...

Nakon što je hrvatska vaterpolska reprezentacija zauzela skromno sedmo mjesto na snažnom kvalifikacijskom turniru Svjetske lige u Debrecenu, čime je plasman na Olimpijske igre u Tokio postao još teži jer naši igrači imaju priliku manje, oglasio se izbornik Ivica Tucak

Barakude se tako nisu plasirale na završni turnir Svjetske lige predstojećeg ljeta u Tbilisiju, no iako neki ovaj rezltat smatraju jako lošim ipak je najvažnije, po mišljenju stožera, bilo kroz tri snažne utakmice u tri dana dobiti pobližu sliku, na osnovu koje će se nastaviti graditi forma za ono što je primarno, predolimpijski turnir u Rotterdamu, od 14. do 21. veljače. Taj turnir je ključ!

'Nema nikakve dvojbe da je to bio dobar kontrolni test za nas uoči Rotterdama. Čeka nas jako puno posla u malo vremena, te svi moramo biti svjesni da je ispred nas zahtjevan zadatak. Ono što sam preporučio igračima da u vrijeme koje sada nećemo biti zajedno, dakle do 25. siječnja, pripaze na svoje stanje i sve ono što čini pripremu sportaša. Sve zato kako bi što manje vremena gubili, kada se okupimo 25. siječnja, na neke periferne stvari', kazao je izbornik Ivica Tucak za portal HVS-a dodavši:

'Jasno mi je da je itekakvo vidljiva pauza u neigranju, netreniranju. Pojedini igrači nisu zbog korone trenirali i po mjesec dana, te je to ostavilo traga. Fizički nismo na razini na kojoj trebamo biti, to je jasno kao dan. Nije to začuđujuće, ali je tako. Vjerujem međutim da ćemo do Rotterdama podignuti razinu naše igre.'