Hrvatski rukometni izbornik Lino Červar dao je intervju za Hrvatski radio te je govorio o nužnim promjenama u sportu u kojem je osvojio brojna odličja, a dotakao se i koronavirusa

'Kad se nešto loše dogodi, uvijek se može izvući nešto pozitivno. IHF i EHF su jako puno napravili za popularizaciju rukometa, doveli su ga u sam vrh dvoranskih kolektivnih sportova. No da bi nastavili taj trend, baš u ovom trenutku treba napraviti sve da idemo u korak s vremenom. Rukomet ima četiri problema, prema kojima se mora odrediti. Prvo, strategija razvoja rukometne igre u svijetu i Europi, drugo, mora se i nadalje ići na usavršavanje trenera, ali i reafirmaciju trenerske struke. Treće, ima velikih mogućnosti za unapređenje rada s mladima od šest do 19 godina, četvrto su konzervativna i zastarjela pravila rukometne igre.'

'Ovo vrijeme pomoglo mi je da mudro analiziram sve što smo napravili, da analiziram naš sustav, da razmišljam pojedinačno o svakom igraču i momčadi, da razmišljam o detaljima koji nam mogu podignuti razinu kvalitete, a koji utječu na sportski rezultat i o kojima drugi ne razmišljaju, to mi je preokupacija.'

'on je čvrst tip'

Jesu li na tom tragu radne skupine, prijedlozi za 35 sekundi trajanja napada i slično?

'Naglasio sam ogroman problem, zastarjela pravila koja preferiraju subjektivnu procjenu sudaca, posebno kod donošenja ključnih odluka. U svim drugim kolektivnom sportovima, osim vaterpola, išlo se mnogo dalje. Takve subjektivne procjene su u suprotnosti s načelima sportske etike. Suci, ne svojom krivnjom, izbijaju u prvi plan i postaju glavni akteri utakmice, što ne bi nikako smjeli biti. Pravilo 7-6 je, na primjer, jedno od najjačih pravila donesenih u zadnjih 20 godina, jer daje mogućnost ekipi s dobrim trenerom i koja radi pobijediti jačeg od sebe. Veliki i moćni mu se, naravno, protive.'

Što misli o nastavku rukometnih natjecanja?

'Dijelim mišljenje mnogih da je zdravlje broj jedan, ništa nije važnije od toga. Ono što bi kao izbornik i trener rekao o opasnosti koja dolazi je da nam se pojavi nevjerojatan broj utakmica, po tri utakmice tjedno. Bojim se da će biti velik broj povrijeđenih igrača, pa možda natjecanja koja su ispred nas, a u rukometu je toga jako puno, bi iHF trebao povući neke poteze da smanji broj utakmica, a opet da zadovolji glavne ciljeve, da se održe Olimpijske igre i Svjetsko prvenstvo.'

Koronavirus i budućnost rukometa?

'Kontakt sport je to, kao i vaterpolo i košarka, to može biti opasnost, no nada mora posotjati, kad ugasne nada nestaje i energije. Moramo s optimizmom gledati na vrijeme ispred nas, da će lijek doći mnogo prije nego što ljudi misle.'

Cijeli razgovor Line Červara poslušajte OVDJE.