Hrvatski boksači ustali protiv naputka Hrvatskog olimpijskog odbora: Time bi napravili nepopravljivu štetu!

Šestorica hrvatskih boksačkih izbornika objavili su u ponedjeljak zajedničko priopćenje u kojem kažu da su su se izjasnili protiv naputka Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), koji je, prema njima, zatražio je od naših boksača i boksačica da se kao dio šire koalicije također povuku s međunarodnih natjecanja na kojima nastupaju ruski i bjeloruski boksači

Nedavno je Međunarodni boksački savez (IBA) odlučio ukinuti sankcije ruskim i bjeloruskim boksačima i boksačicama, pa se na Svjetskom boksačkom prvenstvu za žene koje se trenutno održava u Indiji Ruskinje i Bjeloruskinje se natječu pod zastavama svojih zemalja.

U tijeku je Svjetsko boksačko prvenstvo za žene u New Delhiju (Indija) na kojem nastupa 65 država svijeta, a 11 zemalja je zbog nastupa Rusije i Bjelorusije bojkotiralo nastup i isto to najavilo za Svjetsko prvenstvo seniora od 1. do 15 svibnja u Taškentu, u Uzbekistanu. Međunarodni boksački savez (IBA) najavio je s druge strane sankcije za nacionalne saveze i države koje bojkotiraju svjetska prvenstva.