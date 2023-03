Mario Vušković povukao hrabar potez i odbio ponudu Njemačkog nogometnog saveza

Mario Vušković (21) odbio je ponudu njemačkog nogometnog saveza (DFB-a) u dopinškoj aferi odnosno za priznanje krivnje dobio bi manju kaznu

Njemački mediji pišu da su iz Saveza su HSV-om stoperu ponudili suspenziju na period kraći od godinu dana, no on je to odbio. Vušković i njegov odvjetnik vjeruju da je potpuno nevin i da će to pokazati rezultati trećeg uzorka, odnosno uzorka C.