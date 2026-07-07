Hrvatski arbitar u CAS-u zgrožen odlukom FIFA-e: Ova situacija je vrlo opasna

CAS je najviša pravna institucija u svijetu za rješavanje sporova u sportu, a Vanja Smokvina je jedan od dvoje arbitara iz Hrvatske te jedini Hrvat iz te ugledne sudske instance imenovan na posebnu listu koja se bavi pitanjima vezanim isključivo uz nogomet čiji predmeti obuhvaćaju više od 80 posto svih sporova.

'Za početak, apsolutno podržavam pismo UEFA-e, ne samo zato što je reprezentacija koja je možebitno oštećena zbog ovakve odluke (Belgijska nogometna reprezentacija), već je stvar integriteta sustava natjecanja i vjere u sport. Stvar UEFA-e je pozitivan trag u cijeloj priči. Slažem se da je ovo nezapamćeno i nevjerojatno te nešto što ne bi nikad očekivali, ali ovo Svjetsko prvenstvo i pripreme za njega su nas već šokirale s mnogim situacijama pa ova nije ništa posebnija, ali je vrlo opasna. Ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati', rekao je Vanja Smokvina u razgovoru za Hrvatski radio.

Profesor Smokvina objasnio je ima li FIFA pravo donijeti ovakvu odluku.

'Prema disciplinskom pravilniku, ovakva situacija prigovora neke reprezentacije ili saveza kada bi bilo riječ o očitoj sudačkoj pogrešci. Nisam nogometni sudac ili osoba koja je educirana za VAR snimke, ali mislim da ne moramo biti tako veliki stručnjaci da zaključimo da onaj prekršaj može biti crveni karton što za većinu i je, te nije riječ o očitoj sudačkoj pogrešci. To bi bilo slučaj da je Balogun dobio crveni karton, a zapravo je prekršaj napravio neki drugi igrač. U tom konkretnom slučaju ima smisla te je to bila svrha tog pravila za prigovor na takvu disciplinsku sankciju. Ovdje dolazimo do jednog izokretanja propisa gdje se nekom pogodovalo'.

Ovakva odluka FIFA-e mogla bi potaknuti i druge reprezentacije čiji igrači zbog kartona nemaju pravo nastupa da se također žale.

'Sve te reprezentacije moraju biti u jednakoj poziciji. Ako je bilo omogućeno jednom savezu, trebalo bi biti omogućeno i ostalima. To je ta Pandorina kutija na koju je upozorila UEFA - to se ne može događati na ovakav način. Pogotovo to što Amerika i Belgija igraju utakmicu uskoro, gdje će taj igrač vrlo vjerojatno nastupiti'.

Belgija poslala FIFA-i upit, oni taj upit smatrali žalbom.

'Imam određene kontakte s Belgijskim nogometnim savezom i mogu reći da je Belgija službeno iz medija saznala za tu informaciju te je opreza radi njihov savez poslao upit FIFA-i u pogledu donošenja te odluke. FIFA je odgovorila da taj upit smatra žalbom, što je nevjerojatno izokretanje pravnih propisa jer Belgijski nogometni savez nije izrazio žalbu. Da bi po pravilima izrazili žalbu, prvo morate biti stranka u postupku u kojem je odlučivano. Konkretna stranka u ovo postupku je bio Američki nogometni savez i sam igrač. Isto tako, u disciplinom pravilniku FIFA-e je navedeno, da biste se žalili morate dobiti odluku s obrazloženjem. Ta odluka, iako je Belgijskom nogometnom savezu dobio odgovor, nije dostavljena jer vjerojatno ne postoji neko takvo obrazloženje. Belgija je nemoćna i jedino što može je ići pred CAS koji kad dobije zahtjev za propitkivanje odluke mora odlučiti u 48 sati, a to je nemoguće prije ove utakmice. Po meni, najveći problem će nastati ako Belgija izgubi što bi moglo stvoriti probleme i FIFA-i te regularnosti ovog natjecanja', rekao je profesor Smokvina.