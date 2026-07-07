Legendarni Kahn ismijao FIFA-u: 'Onda poništite i Ballackov žuti karton!'

Među onima koji su javno kritizirali potez krovne svjetske nogometne organizacije našao se i legendarni njemački vratar Oliver Kahn.

Bivši reprezentativac Njemačke na društvenim je mrežama ironično poručio:

'Kad već mijenjamo nogometnu povijest, imam jedan mali prijedlog. Može li FIFA poništiti žuti karton koji je Michael Ballack dobio u polufinalu Svjetskog prvenstva 2002.?'

Ballack je tada protiv Južne Koreje zaradio drugi žuti karton na turniru, zbog čega nije mogao nastupiti u finalu protiv Brazila. Upravo je taj slučaj kasnije bio jedan od razloga zbog kojih je FIFA promijenila pravilo i odlučila brisati žute kartone nakon četvrtfinala.

No Kahn se tu nije zaustavio.

'Kad smo već kod toga, mogli bismo ponoviti i finale protiv Brazila', našalio se.

Njemačka je tada izgubila 2:0, a prvo Ronaldoovo pogodak pao je nakon pogreške upravo Kahna, koji je unatoč tome odigrao jedno od najboljih Svjetskih prvenstava u povijesti vratara i osvojio Zlatnu loptu za najboljeg igrača turnira.

Kahnova objava brzo je postala viralna te dodatno rasplamsala raspravu oko odluke FIFA-e da Balogunu ipak dopusti nastup u osmini finala Svjetskog prvenstva.