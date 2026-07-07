Ivan Rakitić emotivnom se objavom oprostio od Hajduka. Evo što je poručio

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Nakon dvije godine Ivan Rakitić odlazi iz Hajduka. Prvu je sezonu proveo na terenu, a drugu 'u uredu' kao tehnički direktor, a sad s istekom ugovora napušta momčad s Poljuda
Nakon svega, Ivan Rakitić se emotivnom objavom oprostio od Hajduka:
'Neke se priče ne mjere godinama, nego emocijama koje ostanu za cijeli život. Upravo zato, nakon dvije nezaboravne godine u Hajduku, došao je trenutak da zatvorim jedno od najposebnijih poglavlja svog života.
U Split sam stigao kako bih posljednje poglavlje svoje igračke karijere ispisao u dresu kluba koji sam vrlo brzo zavolio svim srcem. Nakon prve godine na terenu odlučio sam ostati jer sam vjerovao da Hajduku mogu pomoći i izvan travnjaka', napisao je Rakitić pa nastavio:
'U toj ulozi nastavio sam davati svoj doprinos klubu na način koji smatram najkorisnijim. Drugu godinu ostao sam u Hajduku u ulozi tehničkog direktora, ali moja je stvarna zadaća bila biti podrška sportskom direktoru i, prije svega, ambasador Hajduka u svijetu. Želio sam svojim iskustvom, autoritetom, poznanstvima i odnosima koje sam godinama gradio u europskom i svjetskom nogometu otvoriti vrata koja možda prije nisu bila otvorena. Svaki razgovor, svaki kontakt i svaki pokušaj imali su samo jedan cilj – pomoći Hajduku da bude jači i uspješniji.
Hajduk nije samo nogometni klub. Hajduk je emocija, identitet i način života. Upravo zato mogu ponoviti riječi koje sam jednom izgovorio i koje danas osjećam još snažnije: 'Nisam se rodio kao hajdukovac, ali ću umrijeti kao hajdukovac'.
Zato ovaj odlazak ne doživljavam kao rastanak. Naprotiv. Iz kluba odlazim samo iz svoje dosadašnje funkcije, ali ne odlazim od Hajduka. Gdje god bio, ostat ću njegov prijatelj, njegov promotor i čovjek koji će uvijek biti spreman pomoći kada god to bude potrebno. Hajduk će zauvijek imati moje vrijeme, moje kontakte, moje iskustvo i moje srce.
Posebnu zahvalnost želim uputiti svojoj supruzi Raquel, koja mi je od prvoga dana bila najveća podrška. Bez njezine ljubavi, razumijevanja i vjere u ovu priču moj dolazak u Split i Hajduk ne bi bio moguć. Bila je jedan od ključnih razloga zbog kojih smo kao obitelj donijeli odluku da ovo posebno poglavlje svog života provedemo upravo ovdje.
Hvala i mome kumu Marku Braliću Ketu, čovjeku koji je od prvoga dana vjerovao da moj dolazak u Hajduk ima smisla i koji je svojim trudom i upornošću omogućio da se ova priča uopće dogodi. Iskreno hvala i Tomislavu Mamiću, koji je financijski omogućio realizaciju mog dolaska i dao važan doprinos cijelom projektu.
Veliko hvala želim uputiti sportskom direktoru Goranu Vučeviću, koji mi je ukazao povjerenje i pružio priliku da i nakon završetka svoje igračke karijere nastavim služiti Hajduku. Bila mi je čast biti dio njegova tima i svojim iskustvom dati doprinos zajedničkom cilju – jačem i uspješnijem Hajduku.
Iskreno zahvaljujem i predsjedniku Kluba te cijeloj Upravi HNK Hajduk na ukazanom povjerenju, podršci i suradnji tijekom ove dvije godine. Hvala vam što ste mi omogućili da budem dio ove velike priče i što ste vjerovali da svojim znanjem, iskustvom i odnosom prema klubu mogu dati doprinos Hajduku.
Naravno, najveće hvala ide navijačima. Od prvoga dana prihvatili ste mene i moju obitelj kao svoje. Takva ljubav, odanost i emocija rijetko se može pronaći u svijetu nogometa. To je nešto što ćemo nositi sa sobom cijeloga života.
Hvala svim suigračima, trenerima, djelatnicima kluba i svima koji svakodnevno rade za Hajduk. Bila mi je čast biti dio ove velike obitelji.
Ne kažem zbogom. Kažem – vidimo se.
Jer jednom kada postaneš dio Hajduka, Hajduk zauvijek ostaje dio tebe.
Hajduk živi vječno', zaključio je Ivan Rakitić.