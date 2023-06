Hrvatska u finalu Lige nacija, impresivna pobjeda Vatrenih na 'domaćem' terenu!

Prvi udarac prema vratima dogodio se u 18. minuti kada je Simons pokušao, ali hrvatski vratar Livaković je bez ikakvih problema zaustavio udarac.

U 24. minuti zatresla se domaća mreža, naciljao ju je Luka Modrić, ali je pogodak poništen zbog prethodnog prekršaja kojeg je Pašalić napravio na Akeu prilikom izvođenja 'škarica'.

U 31. minuti lukavo je pokušao poentirati Andrej Kramarić, ali nije uspio, dok je odmah potom na drugoj strani zaprijetio Koopmeiners, ali je pucao preko vrata. Nizozemska je ipak povela u 34. minuti kada su domaći igrači razvukli hrvatsku obranu, lopta je došla do Donyella Malena, a on je precizno pogodio suprotni kut za 1:0 Nizozemaca. Do kraja prvog dijela još se u jednoj polušansi našao Kovačić, no na odmor se otišlo uz minimalnu prednost domaćina.

Odmah na početku drugog poluvremena, u 49. minuti, Hrvatska je imala najbolju šansu na utakmici. Nakon što ga je uposlio Modrić iz daljine je pucao Kramarić pored vrata, ali je upitno bi li pogodak bio priznat zbog začetka akcije i potencijalnog zaleđa.