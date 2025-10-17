Hrvatska je prije 35 godina odigrala svoju prvu utakmicu. Evo kako se toga sjeća strijelac

Radi se o povijesnom trenutku koji zauzima važno mjesto u hrvatskom sportu. Strijelac premijernog gola za reprezentaciju bio je Aljoša Asanović koji se u razgovoru za stranicu HNS -a prisjetio tog trenutka.

Rekao je: 'Danas, kao i tog dana prije 35 godina, ponosan sam što sam odjenuo taj sveti hrvatski dres i što sam ga nosio još godinama poslije. A ta utakmica protiv SAD-a... Kao prvo, jako je bitno da njegujemo tradiciju i obilježavamo taj povijesni trenutak jer je ta utakmica bila pokretač svih onih velikih uspjeha hrvatskog nogometa što su se događali u godinama što su uslijedile. Važno je obilježavati taj dan i zbog generacija koje dolaze i koje moraju znati u kakvim se vremenima rađala hrvatska nogometna reprezentacija.'

Zatim je opisao legendarni gol: 'Iščeprkao sam loptu koja mi je došla na ljevicu, opalio sam, a ostalo je, kako kažu, povijest... Ne može se ta sreća riječima opisati kad je lopta ušla u mrežu, a tek do oduševljenje ljudi na tribinama. Nešto neopisivo! Eh sad, naravno da ja u tom trenutku još nisam toliko bio svjestan važnosti tog pogotka, ali, kako godine odmiču, sve više shvaćam koliko je on značajan. I ne samo pogodak, nego utakmica i njezin kontekst jer... Mi smo došli na tu utakmicu, a nismo znali što će biti, hoće li ta utakmica završiti. Dakle, s jedne strane nas je obuzeo osjećaj neizvjesnosti, a s druge strane silnog ponosa i sreće. Ja se i dan danas naježim kad se prisjetim tih trenutaka.'

Zanimljivo je da je s utakmice morao praktički trčati na aerodrom kako bi se vratio u Metz: 'Bilo je dogovoreno da izađem iz igre na poluvremenu jer sam morao biti u Francuskoj do ponoći, na kraju sam igrao do 60. minute i odmah pravac aerodrom. Vraćao sam se privatnim avionom da stignem na vrijeme.'

'Igrao sam u veznoj liniji s Kranjčarom i Mlinarićem, velikim igračima i velikim ljudima. I odigrali smo kao da igramo deset godina zajedno. Ma, što uopće reći o Mlinki i Cici što već nije rečeno. Izbornik Dražan Jerković rekao je da igramo napadački, takva je i početna postava bila, a i tko ne bi igrao napadački uz takvu podršku s tribina. Letjeli smo terenom', poručio je na kraju.