Niko Kovač bez dlake na jeziku uoči derbija. Nahvalio je ljute rivale

M.Š

17.10.2025 u 15:26

Niko Kovač
Niko Kovač Izvor: Screenshot / Autor: BILD
Sve je spremno za najveći njemački derbi - Der Klassiker. Bayern i Borussia Dortmund dobro su ušli u sezonu pa nema sumnje da nas čeka pravi spektakl.

Trener Borussije Dortmund Niko Kovač održao je konferenciju za medije u kojoj je govorio o nadolazećoj utakmici:

'Bit će teško ako budemo igrali previše oprezno. Samo branjenje neće funkcionirati. Poštujemo jedni druge, ali moramo preuzeti inicijativu. Ako budemo igrali kao prošle godine u Münchenu, imat ćemo dobre šanse, ali moramo biti hrabri. Vidimo u kakvoj je formi Bayern. Neobično je da momčad igra tako dobro.'

Govorio je o rivalima biranim riječima: 'Mi smo veliki klub, to se mora reći. Ali Bayern je rekordni prvak. Oni su uvjerljivo momčad s najviše naslova. Imaju stvarno vrhunske, skupe igrače. I mi imamo vrlo dobre igrače. Zato vjerujem da smo vrhunska momčad. Ali Bayern je na drugoj razini. Rezultati to također pokazuju, i to se mora reći. Ne želimo preuveličavati nešto što ne postoji. Mi smo dobri, ali Bayern je trenutno bolji. Zato je Bayern glavni favorit.'

Nahvalio je i trenera Vincenta Kompanyja: 'Svaka utakmica ima svoju priču, a ovo je vrlo važna utakmica. Nadam se da su svi s obje strane spremni, kako bi to zaista mogla biti vrhunska utakmica. Mnogo se toga može dogoditi u utakmici i s tim se apsolutno slažem. Ali ne smijete zanemariti činjenicu da je Bayern tamo s razlogom. Prvi su u Ligi prvaka, prvi su u Bundesligi. To znači da on pokušava malo umanjiti važnost toga. Ali predugo sam u ovom poslu da bih nasjedao na to.'

Na kraju je prokomentirao stanje u svojim redovima: 'Ekipa se razvila u dobrom smjeru. Imamo dosljednost, imamo kontinuitet. Igrači znaju što očekujemo – rutine s i bez lopte. Samo to nam daje šansu za pobjedu u utakmicama. Kada svaki igrač zna što drugi rade ili što treba učiniti tijekom igre. Velika pohvala ide dečkima, jer to prihvaćaju i pokušavaju to primijeniti svaki dan na treningu. I, naravno, vikendom, što je vrlo važno.'

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
