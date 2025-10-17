Niko Kovač bez dlake na jeziku uoči derbija. Nahvalio je ljute rivale

'Bit će teško ako budemo igrali previše oprezno. Samo branjenje neće funkcionirati. Poštujemo jedni druge, ali moramo preuzeti inicijativu. Ako budemo igrali kao prošle godine u Münchenu, imat ćemo dobre šanse, ali moramo biti hrabri. Vidimo u kakvoj je formi Bayern. Neobično je da momčad igra tako dobro.'

Govorio je o rivalima biranim riječima: 'Mi smo veliki klub, to se mora reći. Ali Bayern je rekordni prvak. Oni su uvjerljivo momčad s najviše naslova. Imaju stvarno vrhunske, skupe igrače. I mi imamo vrlo dobre igrače. Zato vjerujem da smo vrhunska momčad. Ali Bayern je na drugoj razini. Rezultati to također pokazuju, i to se mora reći. Ne želimo preuveličavati nešto što ne postoji. Mi smo dobri, ali Bayern je trenutno bolji. Zato je Bayern glavni favorit.'

Nahvalio je i trenera Vincenta Kompanyja: 'Svaka utakmica ima svoju priču, a ovo je vrlo važna utakmica. Nadam se da su svi s obje strane spremni, kako bi to zaista mogla biti vrhunska utakmica. Mnogo se toga može dogoditi u utakmici i s tim se apsolutno slažem. Ali ne smijete zanemariti činjenicu da je Bayern tamo s razlogom. Prvi su u Ligi prvaka, prvi su u Bundesligi. To znači da on pokušava malo umanjiti važnost toga. Ali predugo sam u ovom poslu da bih nasjedao na to.'

Na kraju je prokomentirao stanje u svojim redovima: 'Ekipa se razvila u dobrom smjeru. Imamo dosljednost, imamo kontinuitet. Igrači znaju što očekujemo – rutine s i bez lopte. Samo to nam daje šansu za pobjedu u utakmicama. Kada svaki igrač zna što drugi rade ili što treba učiniti tijekom igre. Velika pohvala ide dečkima, jer to prihvaćaju i pokušavaju to primijeniti svaki dan na treningu. I, naravno, vikendom, što je vrlo važno.'