Hrvatica prošla surove pripreme za nova dva senzacionalna pothvata; čekaju je hladnoća, meduze, veliki valovi i jake struje

Hrvatska dugoprugaška plivačica Dina Levačić (24) u srijedu je najavila kako u razdoblju između 12. i 21. srpnja namjerava preplivati Gibraltarski tjesnac između Španjolske i Maroka, dužine 15 kilometara, te sjeverni kanal dužine 34 kilometra između sjeverne Irske i Škotske u razdoblju između 10. i 16. kolovoza ove godine

'Dobro sam se pripremila za ove plivačke maratone, dat ću sve od sebe da uspijem i nemam nikakvog straha', rekla je Levačić na konferenciji za novinare u Splitu.

Po njenim riječima, pripreme su bile surove, posebice za preplivavanje Sjevernog kanala, jer je to jedan od najzahtjevnijih plivačkih maratona u svijetu.

'U Gibraltarskom tjesnacu me čekaju snažne morske struje i veliki valovi, no vjerujem da mi to neće stvarati poteškoće. Sjeverni kanal je iznimno zahtjevan, jer osim jakih morskih struja i meduza postoji velika hladnoća mora. Ali moje pripreme su bile surove, trenirala sam u Jadranskom moru kad je temperatura vode bila 12 stupnjeva, a temperatura zraka samo pet stupnjeva. Osim toga, trenirala sam i na jezeru Peruča i rijekama Cetini, Krki, Jadro i Zrmanji', objasnila je Levačić.