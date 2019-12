Igor Tudor novi je trener Hajduka, a na predstavljanju je spomenuo Mourinha i Guardiolu: Nadam se da ćemo dobro surađivati

Od dolaska na ključna mjesta HNK Hajduk savjetnik predsjednika Mario Stanić i sportski direktor Ivan Kepčija već su povukli prve konkretne poteze. Nakon što je trener Damir Burić postao bivši, krenula je potraga za njegovim nasljednikom, a ubrzo je i službeno predstavljen Igor Tudor koji će početkom siječnja preuzeti klupu Hajduka

'Nadam se da ćemo dobro surađivati. Znam što njima svima znači Hajduk, za 'Bile' su bitne titule. Dat ću sve od sebe da napravim bolji klub od Hajduka nego što to je sada. Hoće li to biti dovoljno, vidjet ćemo za dvije i pol godine', kazao je na predstavljanju Igor Tudor kojeg je predstavio predsjednik kluba Marin Brbić.

Trener Hajduka u prvom mandatu bio je od travnja 2013. pa sve do veljače 2015. godine, a kroz tri sezone vodio je Bijele u ukupno 77 službenih utakmica afirmiravši brojne mlade igrače ponikle u omladinskom pogonu. U međuvremenu je vodio grčki PAOK, turske klubove Karabukspor i Galatasaray, a dvaput je bio trener talijanskog Udinesea.

Bio je u stručnom stožeru Eduarda Reje u sezoni 2009/10, a radio je u Hajdukovoj Akademiji kao trener kadeta prije prvog dolaska na klupu Bijelih.

Tudor je za Hajduk kao igrač debitirao 11. listopada 1995. godine u kup susretu protiv Marsonije, a ukupno je u bijelom dresu upisao 127 nastupa uz 11 postignutih golova. Iz Hajduka je otišao 1998. u talijanski Juventus gdje ostvario neke od najznačajnijih uspjeha u svojoj bogatoj igračkoj karijeri koju je okončao u ljeto 2008. tamo gdje je i započeo, u najdražem Hajdukovom dresu. Osvajač je reprezentativne bronce na Svjetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj.

Prokomentirao je Tudor i trenutačnu situaciju u klubu:

'Mislim da je situacija teža nego prije pet godina, mislim na psihološko stanje. To je tako, nakon što nakon sedam, osam godina ne osvojiš naslov prvaka. Ima puno struja, svatko je za svog, ali nemojmo gubiti snagu na to. Dajte nam podršku. Ako nam ne bude išlo, sami ćemo otići. Jedan dio mene ne bi volio tu, jedan dio bi htio nekog drugog. Stari mi se smijao nakon što sam mu rekao da ću doći tu. A treći dan me pitao jesam li ozbiljan. Da Mourinho ovdje dođe govorilo bi se da je previše defenzivan, a da dođe Guardiola bilo bi previše tika take', našalio se Tudor koji s pripremama počinje 5. siječnja 2020.

'Poznajem dosta igrača, Jaira sam imao u PAOK-u. Nisam baš pratio Hajduk, ali mislim da ću vrlo brzo pohvatati konce. Pripreme počinje 5. siječnja, problem je što će biti kratke. Jedini zadatak je napraviti Hajduka boljim.'