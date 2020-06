Hajduk na ovom gostovanju nikad nije pobijedio, a večeras će 'bili' istrčati bez čak sedam standardnih prvotimaca

Derbi današnjeg programa 32. kola Hrvatski Telekom Prve lige u Velikoj Gorici igraju Gorica i Hajduk (Arenasport 3, 21.05 sati). Splićanima je pobjeda neophodna jer se bore za drugo mjesto na ljestvici, ali Hajduk ne igra dobro. Uz to, u Velikoj Gorici 'bili' nikad do sada nisu pobijedili, imaju tri poraza i remi...

'Sretan sam zbog karaktera igrača, njihove reakcije i borbe. To je put kojim idemo u budućnosti, hrabro i pozitivno jer imamo isti osjećaj kod kuće i u gostima, čak i protiv Rijeke i Dinama ili Osijeka, uvijek idemo na pobjedu. To nije uvijek moguće jer su to jako dobre ekipe i mnogo je faktora, ali imamo takav stav da igramo na pobjedu i to j najvažnije u ovom dijelu sezone.'

'Svaki igrač i trener prije svega mora pronaći unutarnju motivaciju. Ako moraš upisivati velike poraze da bi se motivirao, onda nešto nije u redu s tobom. Točno je da prošli rezultati ne utječu na buduće utakmice, ali naravno da igrači žele izbrisati taj poraz. Žele pokazati da je to bila slučajnost, ali ja ne vidim svrhu od toga da to koristim kao motivaciju. Igranje protiv kluba poput Hajduka s takvom podrškom i povijesti bi samo po sebi trebalo biti dovoljna motivacija. Znamo protiv koga igramo. Poštujemo sve ekipe, pa tako i Hajduk, a kad nekoga respektiraš, želiš se još više dokazati i pokazati da možeš parirati takvoj ekipi, i to ćemo mi pokušati napraviti', najavio je Dambrauskas koji se osvrnuo i na činjenicu da Hajduk stiže bez čak sedam prvotimaca:

'Budemo li gledali na to, bit će to jedna od većih prepreka i opasnosti za ovakvu utakmicu. Ako budemo razmišljali da ćemo razbiti Hajduk kojem fali sedam igrača, to je potpuno pogrešno razmišljanje. Moramo na to što prije zaboraviti jer Hajduk je Hajduk i u takvim klubovima često utakmice ne dobivaju igrači, nego dres koji je velik i ima težinu, ponos, tradiciju i tko god ga nosi želi ostaviti sve na terenu. Svi njihovi igrači su sanjali utakmice poput ove i to im je velika šansa. Mi se moramo koncentrirati na svoju igru, biti maksimalno fokusirani i držati se svog plana igre, da ispunjavamo taktičke zamisli, da igramo jedan za drugog i to je jedini put. Nećemo brojati igrače koji nedostaju Hajduku', zaključio je trener Gorice Vladas Dambrauskas.