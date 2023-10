Hajduk i Rijeka kažnjeni zbog govora mržnje na Jadranskom derbiju

HNK Hajduk se kažnjava zato što je na prvenstvenoj utakmici 11. kola Rijeka - Hajduk, navijačka skupina Torcida, smještena na južnoj tribini, od 68. do 71. minute zapalila jednu dimnu kutiju i trinaest baklji, od kojih je šest bačeno u teren za igru te je sudac igru zaustavio u trajanju od jedne minute. Po završetku utakmice utvrđeno je oštećenje 36 sjedalica na južnoj tribini gdje su bili smješteni gostujući navijači, kao i dijelovi travnjaka za igru od bačenih zapaljenih baklji, čime su sve počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 3000 eura.

Kažnjen je i zato što su pripadnici gostujuće navijačke skupine Torcide od 24. do 32. minute uzvikivali “Šugava Rijeko, smrdljivi grade, pobit ću pola tvoje Armade, šugava Rijeko puna si Srba, ne brini Rijeko ima još vrba“, “od Vežice do Lovrana sve je puno Muslimana, od Kantride do Turnića sve su djeca popa Đujića“, te u 32. minuti uzvikivali “Riječki Srbi“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 5000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 7500 eura.

