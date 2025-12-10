POGLEDAJTE ASIST

Gvardiol nije zabio, ali je najveći 'krivac' zašto je Santiago Bernabeu utihnuo

S.Š.

10.12.2025 u 21:52

Joško Gvardiol
Joško Gvardiol Izvor: EPA / Autor: ASH ALLEN
Najzanimljivija utakmica ove srijede u Ligi prvaka igra s ena Santiago Bernabeuu

Real je domaćin Manchester Cityju.

Real je poveo protiv Manchester Cityja u 28. minuti nakon što je Rodrygo preciznim udarcem s desne strane matirao protivnika. Ovo je Brazilcu prvi pogodak nakon 32 odigrane utakmice.

Radost domaćina kratko je trajala, točnije samo sedam minuta. Gosti su izjednačili golom Nica O’Reillyja, koji je iskoristio odbijanac nakon što je Joško Gvardiol pucao glavom.

Novi šok za Realove igrače i navijače stigao je u 43. minuti jer je Manchester City preokrenuo rezultat – Erling Haaland zabio je iz kaznenog udarca kojeg je i sam izborio, nakon prekršaja Rüdigera. Građani vode kod Kraljeva 2:1..

