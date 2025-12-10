POGLEDAJTE

Ivanović napokon od 1. minute. Promašio je veliku priliku, ali Hrvat upisao asistenciju i predasistenciju

S.Š.

10.12.2025 u 22:18

Franjo Ivanović
Franjo Ivanović Izvor: EPA / Autor: JOSE SENA GOULAO
Bionic
Reading

U utakmici 6. kola Lige prvaka Benfica je u Lisabonu dočekala Napoli

A od prve minute na Luzu je zaigrao i hrvatski napadač Franjo Ivanović. Napokon mu je Jose Mourinho dao priliku.

Imao je Ivanović odličnu priliku u 11. minuti, ali vratar gostiju Vanja Milinković - Savić bio je uspješniji od hrvatskog napadača.

Ipak, Ivanović se iskupio u 20. minuti kada je asistirao glavom Riosu za vodstvo Benfice 1:0. Pogledajte OVDJE!

Franjo Ivanović u akciji je bio i u 48. minuti. Jerupravo je on sjajno dodao do Richarda Riosa, kji je pak asistira Leandru Barreiru, koji je petom pogodio za 2:0 Benfice protiv Napolija. Dakle, nakon asistencije, evo i predasistencije hrvatskog napadača.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
