Griezmann junak Atletica, a još mu malo nedostaje da bude najbolji ikad

Junak pobjede bio je sjajni francuski nogometaš Antoine Griezmann koji je u 64. minuti postigao jedini pogodak na susretu. Tada je odlično, s deset metara, Griezmann trznuo glavom i pogodio suparničku mrežu. Bio je to njegov 170. pogodak u dresu Atletica. Još mu tri nedostaju da prestigne Luisa Aragonesa i postane najbolji klupski strijelac svih vremena.

Nogometaši Getafea dodatno su produbili jaku krizu kroz koju prolazi Almeria svladavši je s 2-1. Gosti su poveli ranim pogotkom Ramazanija u sedmoj minuti, ali već do kraja prvog dijela uslijedio je preokret. Greenwood je u 33. minuti izjednačio, dok je Mayoral u 45. postigao pogodak za 2-1. Takav je rezultat ostao sve do kraja, a ovom pobjedom Getafe je napredovao do osmog mjesta na ljestvici.

Almeria je i dalje posljednja te je i dalje bez pobjede. Skupila je tek tri remija uz čak 11 poraza.

Nogometaši Valencije i Celte su, pak, remizirali u utakmici bez golova na Mestalli. Nakon četiri pobjede i dva remija bio je to prvi ovosezonski domaći remi Valencije. Celta je i dalje u negativnom nizu. Posljednju ligašku pobjedu klub iz Viga je ostvario 1. rujna, a nakon toga je Celta odigrala deset prvenstvenih utakmica bez pobjede.

U nedjelju se za prvoligaške bodove bore Villarreal - Osasuna, Real Sociedad - Sevilla, Cadiz - Real Madrid i Betis - Las Palmas, dok je posljednja utakmica 14. kola na rasporedu u ponedjeljak. Sastaju se Girona - Athletic Bilbao.