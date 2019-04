Gorica i Lokomotiva u borbi za Europu; domaćin ima samo jedan problem, neuvjerljiv je pred svojim navijačima...

Prvu utakmicu 27. kola Hrvatski Telekom Prve lige danas (Arenasport 3, 16.30 sati) igraju Gorica i Lokomotiva. Izravan je ovo dvoboj za mjesta koja vode u kvalifikacije za Europsku ligu, a 'lokosi' se nadaju kako će iskoristiti najveću slabost ove sezone izvrsne Gorice koja na svom terenu ne briljira, ima tek tri pobjede, tri remija i čak šest poraza

Gorica i Lokomotiva nisu uspjeli pobijediti u prošlom kolu, a to je omogućilo Hajduku da ih s tri osvojena boda protiv Istre preskoči na prvenstvenoj tablici i da zauzme četvrtu poziciju. Jakirovićeva je momčad na teškom gostovanju u Osijeku odigrala vrlo dobru utakmicu i osvojila je vrijedan bod.

Dva je puta Gorica vodila golovima Lovrića, no domaćin je uspio anulirati tu prednost. U posljednjih je šest kola Gorica poražena samo od vodećeg Dinama, te se sasvim zasluženo i dalje bori za pozicije koje donose plasman u kvalifikacije za nastup u Europskoj ligi. Za bolji plasman od trenutne šeste pozicije Gorica bi trebala imati bolji učinak pred svojim navijačima. Naime, dok na gostovanjima Jakirovićeva momčad brilijira, u Velikoj Gorici je ostvarila tek tri pobjede ove sezone od kojih su dvije bile protiv posljednjeplasiranog Rudeša.

Lokomotiva je niz od pet utakmica bez poraza prekinula u petak protiv Rijeke. Gosti su rano poveli golom Gorgona, no Lokomotiva je zaigrala mnogo bolje u drugom poluvremenu i rano je stigla do izjednačenja preko Majstorovića. Krenula je Tomićeva momčad po potpuni rezultatski preokret, no dočekala je novi gol Rijeke i poraz.

Imali su domaći igrači i trener Tomić za čime žaliti nakon utakmice jer su kreirali nekoliko odličnih prilika koje nisu iskoristili. Lokomotiva je tim porazom pala na petu poziciju na prvenstvenoj tablici, no Osijek i Hajduk imaju prednost od samo dva boda pa borba za europski plasman definitivno nije izgubljena.

Tomić nije krio razočarenje nakon poraza od Rijeke.