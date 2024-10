Gattuso kaznio Pukštasa: 'Ne znam zašto mladi to rade. U pitanju je veliki problem'

'Jučer je kolao video na kojem on trenira u blizini Splita. Mlad je, radi greške. Sutra je novi dan. Najveći problem s njim je što mislim da on kada sluša mene i moj stožer radi facu kao da nas ne sluša. U nogometu sam 30 godina, moj stožer je osvajao trofeje', rekao je Gattuso pa dodao:

'Pukštas je platio kaznu, iskreno je primio pogrešku, shvatio što je napravio. Nije išao krasti, išao je trenirati, ali moje pravilo je da se to ne radi dan prije utakmice. Mladi u modernom nogometu najčešće imaju privatnog trenera, to je veliki problem. Ne znam zašto se to događa, tko vrši pritisak na njih. Ne mogu kontrolirati sve te procese i onda se dogode problemi s ozljedama.'