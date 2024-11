Gattuso bira između trojice igrača. Tko treba početi u prvih 11?

'Bamba je bio mjesec i pol izvan stroja, zadnju dobru je odigrao protiv Ružomberoka, pa se ozlijedio. On traži povjerenje i vrijeme, to će i dobiti. Durdov je osam dana bio ozlijeđen, nije predugo, ali opet smo ga malo poštedili jer je dobio neugodan udarac u kvadriceps koji je sada zaliječen. Tu je i Sigur koji je polivalentan igrač, što je treneru zadovoljstvo imati, on može igrati u vezi, krilo i beka, ali i on nije u kontinuitetu trenirao neko vrijeme', rekao je talijanski trener.

'Super je što ta tri igrača imaju potpuno različite karakteristike, Bamba voli jedan na jedan, a Durdov i Sigur vole i odigrati pas između sebe. Sigur može sve jer je dinamičan igrač i zna igrati nogomet.'