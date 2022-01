Francuzi su u utakmici s čak dva crvena kartona razbili hrabre Crnogorce i tako ostali u igri za polufinale EP-a

Francuski rukometaši ostali su u igri za polufinale Europskog prvenstva svladavši u 3. kolu 1. skupine u Budimpešti Crnu Goru 36:27 (16:12)

Crnogorci su se odlično držali sve do 25. minute (11:11), kada su se Francuzi do poluvremena odvojili na četiri gola razlike, koja je u drugom dijelu narasla i do deset razlike.