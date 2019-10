Franck Ribery izgubio živce nakon poraza; kamere snimile što je napravio sucu i sad ga čeka drastična kazna!

Legendarni francuski nogometaš Franck Ribery poznat je kao vrlo temperamentan, a njegova reakcija nakon poraza Fiorentine u Serie A mogla bi ga skupo koštati

Naime, 9. kolu Serie A Fiorentina je kod kuće poražena od Lazija 2:1, a nakon utakmice 36-godišnji Franck Ribery potpuno je izgubio živce te ga jedno vrijeme neće biti u sastavu jer je u hodniku, daleko od kamera, dobio crveni karton.

No, ono što se na malim ekranima vidjelo nikako mu ne ide u prilog i vjerojatno ga čeka i malo duža kazna ili bolje rečeno disciplinski sud Serie A mogao bi ga drastično kazniti za takvo ponašanje kakvo se rijetko viđa…

Naime, Franck Ribery je igrao do 75. minute, ali su ga neke sudačke odluke očito jako razljutile pa je tako na travnjaku došao do linijskog suca kojeg je dosta grubo odgurnuo te mu uz to svašta izgovorio. Kamere su sve snimile i to će mu svakako biti problem... Ubrzo je u hodnicima stadiona dobio crveni karton, a što se sve događalo u hodnicima vjerojatno je u zapisniku iznio pomoćni sudac.