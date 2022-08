[FOTO] Skromna Brođanka Vanesa Tot nakon dvije europske bronce: Željela sam jednu medalju, ali ovo...

Ovo je rezultat napornog rada koje sam u zadnjih sedam, osam godina uložila zajedno s mojim trenerom, našim savezom i svima koji su nam pomogli", izjavila je 23-godišnja Brođanka Vanesa Tot nakon što je na Europskom prvenstvu u Muenchenu u nedjelju osvojila svoju drugu brončanu medalju u kanuu jednokleku

"Ovo je zadivljujuće. Prije dva tjedna sam bila u Halifaxu na Svjetskom prvenstvu i tamo sam bila u dva A finala. Bila sam šesta na 500 i osma na 200 metara. Rekla sam svom treneru da ovdje želim medalju, jer sam prije nekoliko mjeseci na Europskom prvenstvu do 23 godine bila druga i treća, a tamo sam željela zlato. Zato sam si rekla da moram osvojiti jednu medalju ovdje. No, dvije medalje, to je sjajno", rekla je Vanesa Tot u izjavi za službeni portal Europskih prvenstava te dodala: