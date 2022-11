[FOTO] Naše gore list Pulišić zabio Iranu i odveo Amerikance među 16 najboljih svjetskih reprezentacija. Gol ipak nije proslavio...

Nogometna reprezentacija SAD-a u izravnom je dvoboju za drugo mjesto u skupini B koje vodi u osminu finala Svjetskog prvenstva svladala Iran sa 1-0 (1-0). Strijelac jedinog gola bio je Christian Pulišić (38)

Prva prijetnja dogodila se u 11. minuti kada je Musah odlično ubacio za Pulišića koji je pucao glavom, ali ravno u dobro postavljenog Beiranvanda. Uslijedile su dvije dobre situacije za Weaha, ali mladi je napadač u obje situacije vrlo slabo reagirao. U 28. minuti Sargent je pucao sa 20-ak metara, njegov je pokušaj blokiran, lopta je pala na glavu Weaha na 10 metara od vrata, no on ju je praktički dodao Beiranvandu. Pet minuta potom ubačaj Desta odbio se do Sargenta koji je lijepom povratnom loptom pronašao Weaha koji je pucao daleko preko gola.

Ipak, bolja igra Amerikanaca nagrađena je vodećim golom u 38. minuti. McKennie je proigrao Desta na desnom krilu, ovaj je glavom proslijedio loptu u središte kaznenog prostora gdje je natrčao Pulišić i zatresao mrežu. Prilikom tog pogotka Pulišić se i ozlijedio pa je u poluvremenu morao biti zamijenjen.

Mogle su SAD i povećati prednost u završnici prvog dijela, ali je odličan protunapad Sargenta i weaha ponovno upropastio potonji slabim udarcem u završnici. Weah je duboko u sudačkoj nadoknadi prvog dijela napokon zatresao suparničku mrežu, no tada je za koji centimetar bio u zaleđu.