[FOTO] Japanci su ludim preokretom u samo tri minute 'šokirali' Španjolce pa će u osmini finala SP-a igrati protiv Hrvatske

Nogometaši Japana svladali su Španjolsku 2:1 u susretu 3. kola skupine E Svjetskog prvenstva čime su se te dvije reprezentacije plasirale u osminu finala. 'Samuraji' nastavljaju s prvog mjesta, a to znači da će u somini finala igrati protiv Hrvatske (ponedjeljak, 5. prosinca, 16 sati)

Španjolska je nakon bolje igre u prvom dijelu povela već u 11. minuti golom Alvare Morate . No, početkom drugog dijela Japanci su sve okrenuli te su pobijedili golovima Doana u 48. i Tanake u 51. minuti.

Japan je osvojio prvo mjesto u skupini te će u osmini finala igrati protiv Hrvatske. Ta se utakmica igra u ponedjeljak (5. prosinca, 16 sati). Španjolska je, pak, na kraju druga i u osmini finala suparnik joj je Maroko. Španjolska je osvojila četiri boda kao i Njemačka, no Španjolci su prošli dalje zbog bolje gol-razlike.

Hrabro i rastrčano utakmicu su otvorili japanski nogometaši odmah podsjetivši na sjajno drugo poluvrijeme koje su ranije na turniru odradili protiv Njemačke. Prvu veću priliku imali su Japanci, ali je tada, u 8. minuti, Ito pucao pored gola.

No, vrlo brzo nakon toga Španjolska je povela. Azpilicueta je ubacio, a pored većinom omalenih Japanaca visoko je poletio Morata i u 12. minuti zabio glavom za vodstvo Španjolske.

Nakon gola uslijedilo je dugo razdoblje u kojem su španjolski igrači razvili svoju igru s 'vječnim' posjedom lopte. Smirili su Španjolci suparnika sa skoro 80 posto posjeda tijekom prvog dijela. U takvoj igri ponekad se i otvorila rupa u japanskoj obrani, ali prilike za 2:0 nisu iskoristili Morata i Olmo.

U prvom poluvremenu Japan je bio nemoćan. Teško je dolazio do lopte, a još teže do suparničkog gola, no nije se dugo čekalo u nastavku da na travnjaku nastane prava ludnica, a sve su izrežirali japanski nogometaši.