[FOTO] Nastavlja se bajka hrvatskih rukometašica u Danskoj; izborile povijesni polufinale Eura, ali i izravan plasman na SP

Hrvatske su rukometašice u posljednjoj utakmici druge faze po skupinama na Euru u Danskoj svladale Njemačku 23:20 (12:12) te se plasirale u polufinale natjecanja što je najveći uspjeh ženskog rukometa

I to na kakav način! Pet pobjeda i samo jedan poraz (Norveška) za ulazak u borbu za medalje. To nije sve, jer su izabranice Nenada Šoštarića izborile i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo u Španjolskoj koje je na rasporedu sljedeće godine, a na kojem nisu bile od 2011..

Hrvatska je imala loše otvaranje, Njemice su krenule s dva gola (0:2), a bila je to i najveća prednost u cijelom susretu kou su suparnice imale. Naše djevojke su se mučile, bilo je dosta pogrešaka i većinu prvog poluvremena lovile su zaostatak, a do prvog vodstva stigle su golom Ježić u 28. minuti. Imale su i 12:11 zahvaljujući Posavec, ali se na odmor otišlo s 12:12. No zato je u nastavku krenuo hrvatski tornado.

U prvih deset minuta Nijemice su pometene s terena serijom 5-0, Krsnik, Mičijevič (3) i Kalaus (17:12), a u 45. minuti golom Debelić došli smo prvi puta do šest razlike (19:13), pa još jednom pogotkom Posavec (20:14).

Do kraja utakmice Hrvatice nisu upale u nikakvu crnu rupu koja bi dala nadu Njemicama, kontrolirale su zadnjih desetak minuta te zasluženo stigle do veličanstvene pobjede 23:20 koja nas je 'gurnula' u povijesno prvo polufinale. Svaka čast!