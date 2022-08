[FOTO] Dinamova drama sa sretnim završetkom; 'Modri' u produžecima slomili Norvežane i izborili toliko željenu Ligu prvaka

Nogometaši Dinama izborili su prolaz u grupnu fazu Lige prvaka nakon što u uzvratnoj utakmici doigravanja u produžetku svladali u Zagrebu Bodo/Glimt s 4:1 i time nadoknadili poraz od 0:1 iz prve utakmice u Norveškoj

Bila je to utakmica s dva potpuno suprotna poluvremena, Dinamo je bio agresivan i rastrčan u prvom, a Bodo/Glimt potpuni gospodar u drugim dijelu.Nakon dva gola i euforičnog prvog dijela, Dinamo se u drugom dijelu posve "ugasio", da bi tek u produžetku bio nešto opasniji. Prolaz i milijune eura su donijele zamjene Drmić i Bočkaj, koji su krajem produžetka odveli Dinamo po osmi puta u Ligu prvaka.

Norveški prvak u Zagrebu je branio prednost od 1:0 iz prve utakmice i tražio je prvi ulazak u LP u svojoj povijesti, dok Dinamu prolaz znači povratak među elitu nakon što je 2020. i 2021. godine zapeo baš na ovoj, zadnjoj stepenici.

Dinamo je utakmicu počeo puno agresivnije negoli u Norveškoj i to se skoro isplatilo već u 3. minuti kada je nakon prodora Špikića mladi Baturina pucao tik iznad grede. No, to je bio nagovještaj vodećeg gola Hrvatskog prvaka koji je uslijedio nakon odlične akcije samo minutu kasnije. Ispucavanje Livakovića Petković je pametno glavom prenio do Baturine,koji čeka Oršića, čiji je prvi pokušaj blokiran, no Mislav ponovno dolazi do lopte i lijevom nogom je iz blizine šalje pod gredu.