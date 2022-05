[FOTO] Carlos Alcaraz protutnjao je prvim setom, a onda je na Roland Garrosu krenula velika drama: Borili smo se do zadnjeg poena

Španjolski tenisač Carlos Alcaraza svladao je sunarodnjaka Alberta Ramosa-Vinolasa 6-1, 6-7(7), 5-7, 7-6(2), 6-4 i plasirao se u treće kolo Roland Garrosa

Šesti nositelj, jedan od glavnih favorita turnira, bio je korak od poraza, ali se odbio predati. Alcaraz je gubio 2-1 u setovima, u četvrtom je spašavao meč loptu, a u odlučujući set ušao je sa zaostatkom 0-3 u gemovima. Preživio je i ostao je u igri za titulu u Parizu.

'Osjećam se umorno. Bila je to velika bitka protiv Alberta. Znao sam da će to biti sjajan susret, težak meč. Borili smo se do posljednjeg poena. Zadovoljan sam s onime što sam pokazao', rekao je Alcaraz.