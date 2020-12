[FOTO] Anthony Joshua u devetoj rundi nokautirao Kubrata Puleva i zadržao pojaseve u svom vlasništvu

Boksački okršaj godine, koji je bio predviđen još za lipanj, tek je ove subote dobio svoj epilog. Britanac Joshua nokautom u devetoj rundi pobijedio je Puleva i zadržao WBA, WBO, IBF i IBO naslove

Bio je ovo zapravo jedan klasičan meč u kojem Anthony Joshua od početka uspije prepoznati svoje prednosti i onda na njima gradi put prema pobjedi. 31-godišnjak je prepoznao prednost u distancu, a Pulev se samo upisao u listu onih koji nisu mogli pronaći put kroz njegov prednji direkt. Svaki put kad bi Pulev pokušao nešto konkretnije, upravo bi tim oružjem bio zaustavljen. Prve dvije runde tako je uzeo na račun više pogodaka, da bi u trećoj pokazao što može i možda je već tada meč mogao biti gotovo. Nije Pulev opravdao svoj nadimak 'Kobra', budući da iznenadnih 'ujeda' s njegove strane nije bilo.

Naime, upravo sredinom treće runde Joshua pronalazi prvi pravi udarac, nakon kojeg je Pulev uzdrman, a serija još nekoliko pravih bombi dovodi do toga da Bugarin doslovno okreće leđa i bježi iz meča. Mogao je sudac tada prekinuti, ali ipak je odabrao brojanje, nakon kojeg se Pulev vraća, ali vrlo brzo završava na leđima. Još jedno brojanje, povratak u meč te nedovoljno vremena da ga Joshua završi.

Oporavio se Pulev tijekom boravka u kut te Joshua odlučuje nastaviti disciplinirano i bez srljanja. Imao je dobar trenutak u petoj rundi, no nije nadogradio dobru seriju, a vidljivo ofenzivnije odradio je sedmu rundu, u kojoj je napokon aktivirao desnu ruku. Pogodio je njome nekoliko aperkata te pokazao Pulevu kako ima još puno toga u svom arsenalu što nije iskoristio. One koji poznaju Joshuin boks nije iznenadila osma runda, u kojoj je većinom eskivirao, bez pokušaja pravog udarca. To su one za Joshuu standardne runde u kojima odmori, da bi nakon toga krenuo svim silama.

Upravo to se dogodilo u drugoj polovici devete runde. Sjajnu seriju otvorio je direktom, a onda povezao dva aperkata, nakon kojih dolazi do novog brojanja. Vratio se Pulev u meč, ali to mu nikako nije bilo pametno. Odmah je Joshua vidio kako je na pravoj distanci i povukao je desni kroše nakon kojeg je Bugarin na podu nekoliko sekundi bez svijeti. Pokušao se ustati, no više nije bilo mogućnosti za tako nešto i meč je bio gotov.

Joshua je tako svoj profesionalni omjer doveo na 24-1 te je izgradio svoj dio puta prema meču protiv Tysona Furyja, koji je nikad bliže. Ipak, postoje još neki mali problemi koji bi se mogli pojaviti. Oleksandr Usyk je obavezni izazivač prema WBA te bi Joshua mogao imati izbor borbe protiv Ukrajinca ili napuštanja pojasa, čime bi meč protiv Furyja svakako imao manju vrijednost. S Furyjeve strane, problemi su pravne prirode, odnosno tvrdnje Deontaya Wildera kako ima pravo na revanš. Ako 'Bronze Bomber' ne uspije dokazati da je u pravu, pred Furyjem neće biti nikakvih prepreka.