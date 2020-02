Filmska priča hrvatskog napadača koji je postao zvijezda u Sloveniji i Italiji; ubili su mu oca, pobijedio je tešku bolest, a bio je i blizu dolaska u Dinamo

Nakon što su nogometaši Atalante u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka nadigrali Valenciju 4:1 priča dana postao je slovenski Hrvat Josip Iličić

Put ih je odveo u Sloveniju, u grad Kranj, gdje je majka žrtvovala sve kako bi krenula od početka, doslovno od nule. Podizala je sinove radeći nekoliko poslova i jedva spajala kraj s krajem kako bi mogli doslovno preživjeti, a od malih nogu Josip je pokazivao veliku ljubav prema sportu. Nogomet je bio njihov prvi izbor, a već od malih nogu Josip je pokazivao izniman talent, ali mu se puno više sviđao mali nogomet (futsal) čija je popularnost tada bila u porastu.

Na nagovor trenera ipak se nešto kasnije od vršnjaka okušao u klasičnom nogometu gdje je igrao za niželigaše Britof i Bonifiku. Ubrzo je uslijedio transfer u nešto veći klub Interblock u kojem je, nakon što su osvajoli slovenski Kupa 2009. zapeo za oko nekim prvoligašima. Ključnu ulogu tada je odigrao legendarni slovenski napadač Zlatko Zahovič koji je uvijek slovio kao osoba koja ima 'nos za prepoznati pravog igrača.'

Spasio ga legendarni Zlatko Zahovič

U toj turbulentnoj godini, kada je tada 22-godišnji Josip Iličić razmišljao što i kako dalje te je želio zauvijek napustiti klasični nogomet i vratiti se futsalu, javio se Zlatko Zahovič koji je ponudio da Maribor plati 80 tisuća eura tada drugoligašu Interblocku za Iličića. I ostalo je povijest…

U svega nekoliko mjeseci Iličić je od ideje da napusti nogomet stigao do profesionalnog ugovora u članu talijanske Seria A – Palermu. Nevjerojatan rasplet o kojem Zahovič i dan-dan govori…

Nakon Palerma u kojem je igrao do 2013. godine igrao je još za Fiorentinu četiri sezone, a od 2017. godine član je Atalante. No, malo je nedostajalo da zbog teške bolesti početkom prošle sezone zauvijek napusti nogomet jer se u pravom smislu riječi borio za život. Ali i tu je bitku dobio. Naime, dijagnosticiran mu je tzv. limfadenitis (upala limfnih čvorova) što znači da mu liječnici nisu mogli garantirati hoće li ikada više moći igrati nogomet jer riječ je o bolesti koja može dovesti do invaliditeta. A događalo se i da kod nekih ljudi završi tragično…

No, Josip Iličić je u tu bitku dobio i vrlo brzo se izvukao bez ikakvih posljedica po zdravlje. I vrlo brzo je opet letio nogometnim terenom…

'Tada mi je kroz glavu prošlo ono što se dogodilo Astoriju. Danima sam o tome razmišljao, nisam mogao spavati i cijelo ljeto mi je kroz glavu prolazilo kako bih mogao umrijeti. Bio sam potresen', kazao je Iličić jednom prilikom za za Corriere dello Sport.

'Tada sam razmišljao: 'Što ako se ne probudim ujutro, što ako nikad ne vidim svoju obitelj? Znate, na sve sad gledam drukčije. Pa pogledajte samo ono što se dogodilo Siniši Mihajloviću. Pokušavam uživati u svakoj stvari, svakoj sekundi s obitelji i svakom osmijehu', dodao je iskreno Iličić

Nakon što je bio jedan od junaka pobjede nad Valencijom u razgovoru s hrvatskim novinarima između ostalog je rekao za 24sata:

'Odrastao sam u Sloveniji, oni su mi dali sve, i logično je da igram za njih. Iako se ja osjećam i kao Hrvat, i kao Bosanac i kao Slovenac... Rođen sam u Bosni, obitelj mi živi u Hrvatskoj, nije bilo kako za odabrati, ali Slovenija mi je dala sve i teško se vraćati natrag i razmišljati što bi bilo da sam odlučio drugačije. Tko zna, možda nikad ne bih ni zaigrao za hrvatsku reprezentaciju', iskreno je kazao Iličić koji je na pitanje kako je moguće da nije zaigrao za neki hrvatski klub otkrio jedan zanimljiv detalj:

'Ne znam, teško je reći. Bio sam blizu Dinama, ali su odlučili da me neće uzeti... U karijeri nikad ne možeš namjestiti uvijek kako bi htio. Put me odveo na drugu stranu, puno toga sam proživio i doživio, čak sam u jednom razdoblju ozbiljno razmišljao i o prestanku igranja, ali hvala Bogu. sve se poklopilo i sada sam tu gdje jesam. Sve godine igranja na visokoj razni su najbolja nagrada za uloženi trud', kazao je Iličić.