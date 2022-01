Fedor Emelianenko priprema oproštajnu borbu, a sad je poznato i tko će mu biti protivnik za kraj veličanstvene karijere

Fedor Emelianenko (45) odlučio je odraditi još jednu borbu i nakon toga završiti MMA karijeru. U listopadu prošle godine Fedor je nokautirao Tima Johnsona, a sada su čelni ljudi Bellatora otkrili kakav se spektakl priprema za kraj karijere koja traje 22 godine

Fedor se trenutno bori u Bellatoru, posljednju je borbu imao u listopadu 2021. godine kada je nokautirao Tima Johnsona, a za 2022. je pripremio spektakl za kraj.

Podsjetimo, Fedor Emelianenko je svoju prvu profesionalnu MMA borbu odradio 2000. godine, nakon uspjeha u sambo hrvanju. Nakon sjajnih rezultata u Prideu te posrtanja u američkom Strikeforceu, umirovio se 2012. godine, da bi se borbama vratio tri godine kasnije. U Bellatoru je od 2017. godine te je nastupio u teškaškom Grand Prixu, gdje je došao do finala. Tamo ga je u siječnju 2019. godine savladao Ryan Bader protiv koga Fedor za kraj karijere želi revanš.

No, Bellatorov prvak u teškoj kategoriji Ryan Bader prvo će 29. siječnja na Bellator 273 priredbi braniti titulu baš protiv Fedorovog učenika Valentina Moldavskog. Ako Bader pobijedi, Emelianenko baš njega želi za kraj karijere.

To je ono što me Fedor tražio. Ako Ryan pobijedi Moldavskog, on se želi boriti protiv njega. To je ono što mi je on sam otkrio', rekao je prvi čovjek Bellatora Scott Coker i napomenuo:

'Za posljednju Fedorovu borbu želimo napraviti nešto stvarno veliko. On zaslužuje odlazak u velikom stilom, onakvom kakva mu je bila karijera i sve što je u njoj postigao.'