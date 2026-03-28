Fantastični Mandić briljirao na golu Magdeburga i donio mu veliku pobjedu

Fantastičnu utakmicu odigrao je hrvatski golman Matej Mandić koji je bio jedan od ključnih aktera velike pobjede Magdeburga koji je i dalje uvjerljivo vodeća momčad Bundeslige.

Hrvatski reprezentativac je krajem prvog poluvremena na golu zamijenio Sergeyja Hernandeza Ferrera i do kraja susreta je upisao čak 12 obrana s 39 posto uspješnosti.

Španjolac je inače prvi golman Magdeburga, ali Mandić sjajnim igrama u zadnje vrijeme dobiva sve veću minutažu nego što je bio slučaj u prvom dijelu sezone.

Inače, na utakmici je najefikasniji bio Mathias Gidsel, koji je za goste zabio 11 golova, dok je u Mandićevoj momčadi najbolji bio Magnus Saugstrup s devet golova.

Magdeburg je pobjedom protiv branitelja naslova nastavio sa odličnim rezultatima i trenutačno ima sedam bodova prednosti ispred Flensburga i osam ispred Fuchsea.