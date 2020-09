Fantastičan posao Atletico Madrida; Diego Simeone doveo je napadača s kojim će jurišati po naslov prvaka Španjolske

Urugvajski napadač Luis Suarez (33) potpisao je dvogodišnji ugovor sa španjolskim nogometnim prvoligašem Atleticom iz Madrida u koji je stigao iz Barcelone...

Luis Suarez je u Atletico stigao bez odštete nakon što je s Barcelonom dogovorio raskid suradnje, no madridski sastav bi mogao platiti katalonskom i do šest milijuna eura ovisno o bonusima.

Luis Suarez je nastupao za Barcelonu od 2014. do 2020. godine, ukupno je odigrao 283 utakmice i zabio 198 golova u svim natjecanjima te je treći strijelac Barce u povijesti. Prethodno je od 2007. do 2011. godine nosio dres Ajaxa, a od 2011. do 2014. godine Liverpoola iz kojeg je za 81 milijun eura i stigao na Nou Camp.