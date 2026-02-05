Evo zašto bi Červar zabranio rukomet na Olimpijskim igrama

'Najveći problem su pravila igre. Vidio sam da se sada objašnjava zašto je netko dobio dvije minute ili isključenje do kraja utakmice. To je nebitno. Ključno je suđenje sedmeraca, probijanja, pasivne igre. Rukomet s ovakvim pravilima ne može ići na Olimpijske igre, jer olimpijska povelja govori da svi moramo imati jednake šanse', rekao je Červar koji smatra da su Skandinavci trenutačno privilegirani u ovom sportu.

'Ne može biti privilegiranih. Ovdje se događa da sudac osobnim stavom, osobnom procjenom odlučuje o igri. Ne može jedan pojedinac odlučivati o pravdi, istini i vrijednostima. Pravila moraju biti jasna. Pola publike ne zna pravila, čudi se i ne može procijeniti što se događa. To, nažalost, dopušta jer se sa sucima manipulira', izjavio je za Germanijak i nastavio:

'Sve reprezentacije to rade – netko malo seljački, netko lukavo – kako bi dobio prednost. A prednost daje sudac. Sudac mora imati što manje mogućnosti da utječe na igru. Mora pobijediti bolja ekipa, a ne ona koja je privilegirana, bogatija ili koja je nekoga platila. Ako je čovjek pošten, svi bi to rekli – treneri, predsjednici – ali se boje da će to platiti kasnijim kriterijem suđenja. Dotakli ste osinje gnijezdo, a to je problem suđenja. Mora biti više pravde. Kad bi se malo uredila pravila i omogućila poštena igra, rukomet bi bio još bolji.'

Ranije je spominjao i kako je sramotno da se prvenstva stalno igraju u istim zemljama te da su od promjene pravila najviše koristi imale skandinavske reprezentacije.