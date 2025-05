Evo što je Skomina rekao o penalu za Dinamo, poništenom golu Lokomotive i crvenom za Sigalija

'Ne razumijem VAR intervenciju. Postoji jasan kontakt. VAR se može uključiti da je bilo vani. To nije slučaj. Ne razumijem ovu odluku. Možemo raspravljati je li kontakt bio dovoljno jak, ovakav, onakav, ali sudac je donio odluku na terenu i to treba biti kraj priče', rekao je Skomina i podržao odluku suca Duje Strukana .

Lokomotivi je poništen gol za 2:1 zbog zaleđa.

'Vidimo da je crvena crta označena za napadača ispred plave i to je onda zaleđe. Ne izvlači crte VAR sudac nego sustav. Sudac označi samo točku. Bilo bi jako dobro zbog transparentnosti da nam iz VAR sobe, gdje su te crte jasnije, daju na uvid te snimke. U Sloveniji je to bolje napravljeno. Mislim da se do sljedeće sezone može bolje to napraviti, ove crte posebno.'