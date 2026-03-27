Evo kome je Vušković posvetio prvijenac za Hrvatsku: Oduševit će vas kad vidite o kome se radi

Hrvatska je u pripremnoj utakmici u Orlandu pobijedila Kolumbiju 2:1, i to nakon preokreta. Kolumbijci su poveli već u 2. minuti golom Ariasa, no Vatreni su brzo odgovorili - Luka Vušković izjednačio je u 6., a pobjedu je donio Igor Matanović u 42. minuti.
Utakmica je donijela novu priču hrvatskog nogometa - i novo ime koje sve glasnije kuca na vrata prve postave.
Luka Vušković, 19-godišnji stoper, zabio je svoj prvijenac za reprezentaciju na način koji savršeno opisuje njegov stil. Povukao je loptu prema naprijed, izborio prostor i opalio s distance. Lopta je uz malo sreće završila u mreži, ali dojam koji je ostavio bio je sve samo ne slučajan.
Nakon utakmice nije skrivao emocije.
'Bilo je stvarno sretno. Pokušao sam pucati lijevom s distance, ušlo je i pomoglo ekipi da pobijedimo, a to je najvažnije. Predivan je osjećaj zabiti za reprezentaciju. Uživam igrati i trenirati s ovakvim igračima', rekao je Vušković.
Naglasio je i karakter momčadi.
'Primili smo rani gol, ali dali smo sve od sebe, okrenuli utakmicu i pokazali naš mentalitet'.
Pred Hrvatskom je sada novi izazov - dvoboj s Brazilom.
'Jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Bit će sjajno igrati protiv njih i moramo dati sve od sebe da pokušamo pobijediti i tu utakmicu', dodao je.
Na kraju je poslao i emotivnu poruku.
'Ovaj gol posvetio bih gospodinu Klasniću, koji je sada u bolnici. Nije mu najlakše'.
Trenutak koji je spojio generacije - i još jednom pokazao da hrvatski nogomet uvijek ima nekog novog spremnog preuzeti odgovornost.