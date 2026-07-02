Evo koliko je Bosna i Hercegovina zaradila na Svjetskom prvenstvu

lova do krova

Evo koliko je Bosna i Hercegovina zaradila na Svjetskom prvenstvu

  • I.Ž.
  • Zadnja izmjena 02.07.2026 08:01
  • Objavljeno 02.07.2026 u 07:58
Nogometna reprezentacija BiH
Nogometna reprezentacija BiH Izvor: EPA / Autor: BENJAMIN FANJOY / EPA
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Bosna i Hercegovina završila je svoj povijesni nastup na Svjetskom prvenstvu u šesnaestini finala, gdje je poražena 2:0 od domaćina SAD-a. Iako je san o nastavku natjecanja završio, reprezentacija se kući vraća uzdignute glave, ali i s iznimno vrijednom financijskom nagradom

FIFA je za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo osigurala ukupno 871 milijun dolara nagradnog fonda za reprezentacije, a značajan dio pripao je i Bosni i Hercegovini.

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Sam plasman na završni turnir donio je reprezentaciji 12,5 milijuna dolara, od čega je 2,5 milijuna bilo namijenjeno pripremama za prvenstvo.

Povijesni plasman u nokaut fazu dodatno je povećao zaradu. Ulaskom među 32 najbolje reprezentacije svijeta Bosna i Hercegovina osigurala je još 11 milijuna dolara, koliko FIFA isplaćuje svim reprezentacijama koje natjecanje završe u šesnaestini finala.

BiH - SAD, SP, nogomet, 2.7.2026.
  • BiH - SAD, SP, nogomet, 2.7.2026.
  • BiH - SAD, SP, nogomet, 2.7.2026.
  • BiH - SAD, SP, nogomet, 2.7.2026.
  • BiH - SAD, SP, nogomet, 2.7.2026.
  • BiH - SAD, SP, nogomet, 2.7.2026.
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BiH - SAD, SP, nogomet, 2.7.2026. Izvor: EPA / Autor: BENJAMIN FANJOY

Ukupno će tako Nogometni savez Bosne i Hercegovine uprihoditi 23,5 milijuna dolara zahvaljujući nastupu na Svjetskom prvenstvu.

Sredstva će FIFA uplatiti na račun Saveza, nakon čega će dio biti raspodijeljen reprezentativcima i stručnom stožeru, dok će ostatak biti uložen u daljnji razvoj nogometa u BiH.

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