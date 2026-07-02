Evo koliko je Bosna i Hercegovina zaradila na Svjetskom prvenstvu

FIFA je za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo osigurala ukupno 871 milijun dolara nagradnog fonda za reprezentacije, a značajan dio pripao je i Bosni i Hercegovini.

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Sam plasman na završni turnir donio je reprezentaciji 12,5 milijuna dolara, od čega je 2,5 milijuna bilo namijenjeno pripremama za prvenstvo.

Povijesni plasman u nokaut fazu dodatno je povećao zaradu. Ulaskom među 32 najbolje reprezentacije svijeta Bosna i Hercegovina osigurala je još 11 milijuna dolara, koliko FIFA isplaćuje svim reprezentacijama koje natjecanje završe u šesnaestini finala.