Evo kako je Kovačićev debi u dresu Manchester Cityja prokomentirao Pep Guardiola

Kovačić je prijateljskoj utakmici protiv japanske Yokohame Marinos krenuo od prve minute te igrao do poluvremena kada ga je zamijenio Phil Foden.

Utakmica je završila rezultatom 5:3 za Građane, no Japanci su poveli 0:2. Do povremena Manchester City je izjednačio, pa u nastavku poveo 4.2. Yokohama je opet zakuhala i smanjila na 4:3, no svojim drugim golom točku na i stavio je sjajni Earling Haaland.

Trener europskog prvaka ManchesterCityja Pep Guardiola prokomentirao je igru grvatskog veznjaka:

'Mateo je bio jako dobar. Izvrstan je igrač, to svi znamo. Ovo mu je tek prva utakmica. Još nas mora upoznati, mora saznati što tražimo, ali bilo je to jako, jako dobro', komentirao je Guardiola koji je otkrio i kakvo je stanje s ozlijeđenim Kevinom de Bruyneom.