Englezi analiziraju Vatrene uoči Eura: 'Sve ovisi o Luki Modriću, a postoji još jedan ključan igrač bez kojeg neće moći, ali i jedna velika briga za Dalića'

Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za Euro 2021, a tamo je u skupini s Engleskom. Tamošnji novinari su istaknuli najbolje točke Hrvatske, ali i jednu veliku Dalićevu brigu

Jasno je kako to nije ista i jendako jaka reprezentacija kao što je to bila u Rusiji. Najprije su se umirovili Mario Mandžukić i Danijel Subašić , a potom je isto napravio i Ivan Rakitić , ali spomenuti portal i dalje ističe kako je predvodnik Hrvatske genijalni Luka Modrić i da su Vatreni svojevrsna plutajuća mina i zapravo favorit iz sjene. Isti portal ističe Dominika Livakovića i Nikolu Vlašića koji su se jako mladi nametnuli i postali ključni igrači reprezentacije, a podsjećaju i na hat-trick koji je Mislav Oršić postigao protiv Tottenhama.

Engleski nogometni portal Four Four Two raspisao se o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koja je s Englezima, Škotima i Česima u skupini na Europskom prvenstvu. Engleski novinari analizirali su popih hrvatskog izbornika Zlatka Dalića uoči novog velikog natjecanja za Vatrene.

Od napadača poseban dio teksta posvećuju Bruni Petkoviću oko kojeg će Dalić graditi napad Hrvatske. Iako je široj javnosti, posebno onoj u Engleskoj, još uvijek nepoznanica, Four Four Two ga uspiređuje s Olivierom Giroudom i ističe kako snagom donosi do sada nedostupnu taktičku varijantu u ekipi punom malih tehničara. Petković će, prema Englezima, biti jedna od ključnih figura ako bude u najboljem stanju.



Naravno, sve će se vrtjeti oko dirigenta Luke Modrića o kojem 'Hrvatska ovisi više no ikad', a to je posebno točno nakon odlaska Ivana Rakitića iz reprezentacije. Spomenuti portal kao glavni problem Zlatka Dalića i Vatrenih ističe desnog beka. Šime Vrsaljko još do 2018. godine ima brojne ozljede i nikako da uđe u formu, a Dalić za njega nema adekvatnu zamjenu i to ga btine, barem tako misle Englezi.



Four Four Two zaključuje i kako bi Hrvatska, usprkos teškoj skupini s dva domaćina i neugodnom Češkom, morala proći dalje jer je to najmanje što javnost u Lijepoj našoj očekuje. Osim toga, Hrvatska ima dovoljno talenta da još jednom ode jako daleko na velikom natjecanju, smatraju Englezi.