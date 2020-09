Engleski nogometni klubovi 'na aparatima'; zbog praznih bi tribina mogli izgubiti više od milijardu eura

Optimistične najave davale su nadu klubovima kako bi se stadioni u Engleskoj, barem djelomično, za navijače trebali otvoriti 1. listopada. No, premijer Boris Johnson najavio je kako će se zabrane produžiti za čak šest mjeseci, što znači da prije ožujka 2021. godine publika neće moći uživo na stadionima pratiti nogometne utakmice. Odluka je to koja bi mogla 'ubiti' engleske klubove...

Prema istraživanju 'The Telegrapha' klubovi Premiershipa izgubit će više od milijardu eura ako se cijela sezona odigra bez publike na stadionima.

Najveći će gubitnik biti Manchester United, koji će izgubiti nešto više od 151 milijun eura, a Arsenal će izgubiti 133 milijuna eura.

No, 'The Telegraph' tvrdi da će ovaj gubitak puno više pogoditi Arsenal nego United s obzirom na to da je u sezoni 2018./2019. prihod povezan s posjetom stadiona u danima utakmica iznosio gotovo četvrtinu ukupne zarade londonskog kluba.

Gubici Tottenhama iznosit će 115 milijuna eura, Liverpoola 113, Chelseaja 89, a Manchester Cityja 79 milijuna eura... Najveći i najbogatiji klubovi će još nekako preživjeti ovaj financijski udarac, ali oni manji bi se mogli naći na rubu bankrota te Udruga klubova očekuje pomoć državnih struktura.