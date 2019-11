Engleski izbornik itekako je svjestan snage Hrvatske: Ako im je Kovačić na klupi....

Hrvatska će na europskom prvenstvu sljedeće godine igrati protiv Engleske, Češke te pobjednika play-off turnira gdje će snage odmjeriti Norveška, Izrael, Škotska i Srbija

Engleski izbornik Gareth Southgate nije bio oduševljen što će ponovo igrati s Hrvatskom i Češkom. Englezi su protiv Hrvata igrali na svjetskom prvenstvu u Rusiji, te u skupini Lige nacija, dok su protiv Čeha igrali u kvalifikacijama za ovaj EURO. U Engleskoj su ih svladali 5:0, ali su potom u Češkoj izgubili 2:1.

'Nisam siguran je li ovo dobar ždrijeb. Igrali smo protiv dvije momčadi iz ždrijeba prije', kazao je engleski strateg dodavši: 'Mislim da je, ako ništa drugo, činjenica da smo izgubili od obje ekipe (Hrvatska i Češka) važna za naš mentalitet. Znamo kakvu kvalitetu ima Hrvatska i znamo da se Češka znatno poboljšala od one utakmice kada smo ih nadigrali na Wembleyu. Naši analitičari neće morati previše raditi, bit će oduševljeni. Oni se mogu odmarati,' kazao je sa smiješkom engleski izbornik.

Onda je dodao i još nešto o Hrvatskoj. Osjetio je poraz na SP-u u Moskvi, a potom i 'iscijeđenu' Hrvatsku u Ligi nacija.

'Možda sam i ja prije godinu dana mislio da su malo stari, no oni su se jako dobro oporavili nakon Svjetskog prvenstva. Znamo koliko je kvalitetan njihov vezni red. Pa igrač poput Kovačića im je na klupi! To sve govori! To je vrhunska reprezentacija'.