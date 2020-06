Engleski golman progovorio o autogolu protiv Hrvatske koji mu je uništio karijeru i zbog kojeg je postao predmet sprdnje; nevjerojatno, sada za sve krivi suigrača!

Engleski golman Paul Robinson u intervju za The Athletic prisjetio se gola koji je prmio na gostovanju protiv Hrvatske - koji mu je obilježio cijelu karijeru

'I dalje krivim Garyja Nevillea za to! Bekovi bi golmanu trebali vraćati loptu uvijek van okvira vlastitog gola.'

'Kada je prije netko govorio o tome ja bih odmah promijenio temu. Nisam uopće želio razgovarati o tome, ali to me više ne dira. Sada sam sretan kada pričam o tome', kazao je Robinson dodavši:

No, ono o čemu Robinson nije previše pričao jest njegovo samopouzdanje koje je nakon te utakmice bilo poljuljano…

'Imalo je velik utjecaj na moju karijeru, utjecalo mi je i na samopouzdanje. Dotada nikad u karijeri nisam imao takvih problema ili da se mediji obruše na mene. Bio sam najbolji golman u Engleskoj, a onda sam odjednom postao najgori vratar koji je ikad igrao nogomet. I na svaki stadion na koji odeš poslije toga, podsjećaju te na to. Kada si mlad onda si neustrašiv i bez ožiljaka. Tek kada ti se dogodi veliki udarac u karijeri, malo kritike i pad forme, tek tada shvatiš kolika ti mentalna snaga treba', priznao je Robinson.

No, kazao je još nešto što ga muči:

'To je toliko nesvakidašnji incident da mi je i dalje nejasno zašto se toliko ludi obrušilo na mene. Nije čak bila ni greška, nisam se spustio pa da mi je lopta prošla kroz noge. Da se u ovom trenutku to dogodi, napravih bih isto; lopta mi se vratila, ja sam je išao ispucati, a odjednom više nije bila ispred mene, odskočila mi je preko noge. Ali, napravila je dobre naslove u medijima', kazao je dodavši:

'Nakon utakmice u svlačionici nazvao sam svoje ljude koji su kući gledali utakmicu i pitali su me jesam li vidio što se zbilo i što se događa. Mislio sam se da 'ne može biti valjda tako loše'. Nisam bio spreman na to (medijske kritike op.a.). Takav negativan odjek u medijima ima velik utjecaj na psihu. Potom utječe na tvoje predstave na utakmicama i postane jako, jako teško za vratiti se u staru formu. Trebalo mi je 18 mjeseci da prijeđem preko toga, možda čak i duže. To mi je bila prekretnica u karijeri'.

Priznao je još kako se nosio s time u ostatku karijere obzirom da je imao svega 26 godina.

'Isključio sam se na kratko vrijeme nakon toga jer nisam znao što napraviti. Nikad se nisam susreo s tako nečim prije. Nije se tad mogla pokazati slabost jer nogomet tada… Hoću reći, danas je puno prihvaćenije da muškarac pokaže slabosti i pita pomoć i kaže: 'Gledajte, nisam dobro, treba mi pomoć, što da radim?'. Tada psiholozi još nisu bili toliko u nogometu, s tim sam se susreo tek u Blackburnu sa Samom. Do tada sam bio 'zatvorena knjiga', kaže Robinson kojem je tih dana svojim savjetima jako pomogao legendarni engleski golman Peter Shilton.