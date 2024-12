Emotivni Bjelica nakon Celtica: Veliko srce, borba, zajedništvo... Nekog ćemo dobiti do kraja Lige prvaka

Pokazali su veliko srce, borbu i zajedništvo i očekujem da to prenesemo na zadnje dvije utakmice u prvenstvu. Zaslužuju najveće čestitke, jer samo mi znamo kako im je. Imam prave dečke, koji su spremni raditi za momčad i koji žele veliki uspjeh. Izvući ćemo mi ovu situaciju. Prezimit ćemo godinu među 24 ekipe Lige prvaka i siguran sam da ćemo u zadnje dvije utakmice nekoga pobijediti', rekao je u uvodu.

'Čestitam igračima na odličnoj utakmici, borbenoj, u kojoj renomiranom protivniku nismo dali ništa, limitirali smo ih na jedan ili dva šuta. S druge strane, bili smo konkretniji i ako je netko zaslužio pobjedu, to smo mi. S obzirom na okolnosti, moram biti zadoovljan s bodom i ponosan sam na sve što su dečki napravili.

U prvom poluvremenu ste se branili, a u drugom vam je nedostajalo realizacije?

Možda nismo dobro kontrolirali njihove stopere i zadnjeg veznog. U drugom poluvremenu smo bolje stajali, nismo dozvoljavali stoperima da dublje uđu u naše polje i tu smo smanjili distance, koje smo morali istrčavati u kontrama. Željeli smo čitavo vrijeme tako igrati.

Osam bodova ima Dinamo i Ligi prvaka?

Osam bodova? Jeste li ponosni na to? Nije važno što smo izjednačili rekord. Najtečemo se s ekipama koje imaju više novca od nas, prezentiramo hrvatski nogomet na najbolji način. Ovo što postižemo je da skinemo kapu svim igračima i svima u klubu. Ovo što smo napravili je veliko, ali ne želimo se tu zaustaviti.

Zabrinjava li vas loša realizacija?

Ništa me ne zabrinjava. Kad vidim kako se trude... Rekao sam i nakon Slavena da maksimalno vjerujem u njih. Sjajno rade, sjajna su grupa, doći će i trenutak kad će se nama sreća okrenuti. Da je bilo samo malo, samo malo više sreće, imali bismo četiri boda više u Ligi prvaka i četiri ili pet u prvenstvu. No, ne kukamo, vjerujem u ovu grupu ljudi.

Ristovski je rekao da se nikad nije susreo s ovolikim brojem ozljeda. Kako ekipa diše u ovom trenutku?

Diše kao jedan i kad tako dišeš, onda možeš ostvariti velike rezultate. Ovo je veliki rezultat u ovim okolnostima. Borimo se svakodnevno s problemima, malim i velikim, ali pokušavamo na teren poslati najbolju ekipu. Prati nas peh što se realizacije tiče, ali stvaramo šanse i vjerujem da će se to okrenuti.

Sljede dvije utakmice u HNL-u, s obzirom na ozljede, ako gledamo unaprijed što i tko vam treba?

To ćemo interno raspraviti. Radi se na raznim temama, ajmo poštivati ove dečke koji su tu pa ćemo vidjeti u pauzi. Vjerujem da će doći neki novi igrači, možda malo pomladiti iako moram reći da ovi veterani Zagorac, Theophile pa i Ristovski, koji možda nije veteran, čestitam im na tome. Dovest ćemo igrače koji mogu pojačati momčad.

Je li japansko tržište možda meta?

Sjećate li se Dinama Nenada Bjelice? Od 24 igrača imali smo 20 s hrvatskoga govornog područja. To je put kojim želimo ići.

Bernauer i Kačavenda? Kačavenda je bio sjajan, a Bernauer često kritiziran...

One koji mediji ruše, mi ih dižemo iz dana u dan jer im vjerujemo. Ti su dečki pokazali da su vrlo bitni. Kačavenda je odradio trkački sjajan posao, donosnio nam je velike impulse prema naprijed, istrčao sjajno u Ligi prvaka. Do prije dva tjedna nije imao 90 minuta u nogama skoro dvije godine i puno će nam značiti.

Max je često osporavan, ali kad god ga trebamo, tu je. Izuzetno dobro biće, veliki profesionalac, svaki trener koji ima takvog igrača u ekipi može biti sretan.

Mijenjali ste Špikića i Baturinu, zašto?

Da osvježimo malo ekipu. Špikića su hvatali grčevi, dobro da je to, a nije ozljeda. Baturinu smo malo željeli odmoriti i dati minute Stojkoviću, koji je bio sjajan protiv Slavena. Baturina je u ogromnim ritmu, pod kritikama je stalnim, a njemu se nije lako s time nositi. Nismo ranije mijenjali jer smo stvarno dobro izgledali.

Kulenović je u ogromnom ritmu utakmica, koliko ga uopće možete sačuvati?

On je prije godinu i pol dana bio u TNT grupi ['treniram-ne igram-treniram, op.a.], nisu ga vodili na pripreme. Danas je Kulenović najbolji hrvatski strijelac ili među tri te je igrač Dinama s najviše golova u HNL-u i Ligi prvaka. Sad je blizu reprezentacije, a osporavan je i sad je došao na nivo na koji je došao.

Zabit će on opet golove, siguran sam da će do Nove godine zabiti još koji gol i donijeti nam još koju pobjedu jer radi strašno naporno. Što ste rekli, umor? Kad je Kulenović igrao Ligu prvaka? Kad je igrao svaka četiri dana? Kad je igrao 90 minuta bez mogućnosti zamjene? A neću vam ni reći da nije 100 posto zdrav. Igra s problemom, šuti, krpamo ga i stalno je na maksimumu. Kapa mu do poda.