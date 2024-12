Lončarević o remiju Dinama i Celtica: Želje su jedno, a realnost sasvim nešto drugo

'Premda rezultat možda i nije najpovoljniji za Dinamo, odnosno, možda smo očekivali pobjedu, Modri su ovakvoj utakmici bez pravih šansi bili nešto bolji, imali su zrelije prilike, ali rekao bih da je ovih 0:0 realan rezultat na temelju svega viđenog. Ne mogu biti nezadovoljan baš ničim. Samo rezultatom. Momčad koja je nastupila dala je sve od sebe i na tome momcima treba od srca čestitati. Ne bih sad da pričamo o tome tko je što trebao ili nije trebao. Bitno je to da je svatko napravio sve ono što je mogao u ovom trenutku', rekao nam je Lončarević pa je nastavio:

'Dinamo je zbog svih izostanaka, pehova i ozljeda igrao prilično izmiješan, bez kompletne vezne linije i jednostavno je nemoguće bilo večeras očekivati bilo što više od ovoga. Mislim da smo svi prije utakmice bili u nekom strahu, ali na kraju ispada da je žal samo zbog toga što je Dinamo bio nekompletan.'

'Pjaca nije podbacio'

Osim onog udarca glavom u finišu, Marko Pjaca se nije previše nametnuo prema naprijed. Pitali smo Lončarevića smatra li da je Bjelica možda trebao ranije uvesti Hoxhu.

'Ne bih se nikako složio da je Pjaca podbacio. Odradio je strašno dobar posao u fazi obrane. Kako cijela momčad nije bila potentna u fazi napada, sasvim je normalno da je i on bio prema naprijed nevidljiv. Ista stvar vrijedi za Baturinu i Špikića. Nitko od njih ni na račun svoje individualne kvalitete nije mogao dati nešto više jer je premalo igrača Dinama odlazilo na polovicu Celtica. Bez cijele vezne linije Dinamo jako teško može igrati ofenzivno', dodao je Lončarević pa je istaknuo još dvojicu igrača koji su po njegovom mišljenju odigrali onako kako je trebalo:

'Kačavenda i Rog su odigrali odličnu utakmicu. Naravno, u kontekstu onoga što im je bio zadatak i što su morali raditi. Ne možemo samo reći da nismo zadovoljni rezultatom i žaliti što Dinamo nije osigurao proljeće u Ligi prvaka. Ne možemo komentirati po sistemu 'što je babi milo, to se babi snilo.' Svima nam je krivo što nismo pobijedili, ali dečki su svi do jednoga dali sve od sebe. U nekim trenucima bi zabljesnuo Špikić, u nekom Baturina, a u nekom Kulenović ili Kačavenda. Međutim, preslabo smo kolektivno izlazili da bi bili opasni. U drugom poluvremenu smo počeli više trčati prema naprijed. E sad, ne znam je li to bila odluka trenera ili slabost Celtica, no nije ni važno. Tada je Dinamo počeo stvarati neke poluprigode i bivao je sve opasniji. Mogli smo možda i zabiti, ali želje su jedno, a realnost sasvim nešto drugo', zaključio je legendarni trener.