Dramatično stanje u Londonu; bijesni igrači Arsenala zatražili hitan sastanak s čelnicima kluba

Iza 'topnika' je relativno loša sezona u kojoj su uspjeli osvojiti tek FA kup, no i to je bilo dovoljno da osiguraju plasman u Europsku ligu. Pa ipak, čelnici kluba su najavili kako namjeravaju otpustiti 55 svojih zaposlenika zbog financijskih problema uzrokovanih pandemijom koronavirusa. To je strašno razljutilo igrače koji traže objašnjenje ove drastične odluke...

Samo četiri dana nakon što je osvojio FA Kup kojim je osigurao nastup u Europskoj ligi sljedeće sezone, engleski nogometni velikan Arsenal objavio je kako namjerava otpustiti 55 zaposlenika. Razlog? Financijska kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa...

Iz kluba su dodali kako su učinili sve što su mogli kako bi smanjili izdatke, uključujući i iznose za plaće igrače te vodećih ljudi u upravi koji su dragovoljno pristali na smanjenje prihoda, ali kako je sada 'jasno kako se moraju daljnje reducirati troškovi kako bi se osiguralo odgovorno poslovanje'. Ako 55 ljudi zaista dobiva otkaz to će svakako biti šokantna odluka. I baš su zato nogometaši Arsenala s pravom pobjesnili te zatražili hitan sastanak s klupskim čelnicima. Osjećaju se prevarenima jer su još u travnju pristali na smanjenje plaća od 13 posto, ali uz uvjet da nitko od zaposlenih u klubu ne dobije otkaz. No, četiri mjeseca kasnije uprava Arsenala je, bez obzira na raniji dogovor s igračima, pripremila otkaze za 55 zaposlenika kluba!