Donnarumma: Razočaran sam i tužan

A.H.

12.08.2025 u 21:46

Gianluigi Donnarumma
Gianluigi Donnarumma Izvor: EPA / Autor: ERIK S. LESSER/EPA
Paris Saint-Germain objavio je popis igrača za UEFA Superkup protiv Tottenhama, a na njemu nema Gianluigija Donnarumme.

Umjesto talijanskog reprezentativca, među vratnicama će biti novo pojačanje Lucas Chevalier. Trener Luis Enrique potvrdio je da je izostavljanje Donnarumme bila njegova osobna odluka.

‘Donnarumma nije u momčadi i to je isključivo moja odluka. Sto posto sam odgovoran. Želim drugačijeg vratara i zato sam je donio. On je jedan od najboljih golmana na svijetu’, izjavio je Enrique na konferenciji za medije uoči utakmice.

Nedugo nakon toga, 25-godišnji Talijan, koji odbija produljiti ugovor, oglasio se na društvenim mrežama emotivnom porukom navijačima.

‘Od prvog dana dao sam sve na terenu i izvan njega kako bih zaslužio mjesto među vratnicama PSG-a. Nažalost, netko je odlučio da više ne mogu biti dio momčadi i doprinositi njenom uspjehu. Razočaran sam i tužan. Nadam se da ću imati priliku još jednom pogledati navijače na Parku prinčeva u oči i oprostiti se kako to i priliči. Ako to ne bude moguće, želim da znate da mi je vaša podrška značila sve i nikada to neću zaboraviti. Sa sobom ću uvijek nositi uspomene na emocije, magične noći i vas, koji ste mi omogućili da se osjećam kao kod kuće.’

U svojoj poruci zahvalio je i suigračima:

‘Mojim suigračima, mojoj drugoj obitelji – hvala na svakoj borbi, svakom smijehu i svakom trenutku koji smo podijelili. Zauvijek ćete biti moja braća. Igrati za ovaj klub i živjeti u ovom gradu bila je ogromna čast. Hvala ti, Parize.’

