Donna Vekić peti puta u nizu poražena od Latvijke koja se žalila na bolove

Hrvatska tenisačica Donna Vekić nije se uspjela plasirati u četvrtfinale WTA turnira u Pekingu, bolja od nje je u dvoboju 3. kola bila Latvijka Anastasija Sevastova sa 6-3, 6-2 nakon sat i 22 minute igre.

Vekić niti u petom međusobnom susretu nije uspjela svladati Sevastovu iako se Latvijka većim tijekom susreta žalila na bolove u predjelu trbušnog zida.

Osječanka je držala rezultatski priključak tek do 3-3 u prvom setu, a nakon tog je trenutka izgubila svih preostalih pet gemova na svom početnom udarcu. Sevastova je serijom od šest gemova zaredom stigla do prednosti od 6-3, 3-0 uz dvostruki "break" u drugom setu. Vekić se potom uspjela dva puta uspjela primaknuti na jedan "break" zaostatka, no svaki put je uslijedilo novo posrtanje na vlastitom početnom udarcu.

Ranije u srijedu od daljnjeg nastupa u Pekingu oprostila se i Petra Martić, nju je u susretu 2. kola svladala druga nositeljica Dankinja Caroline Wozniacki sa 7-5, 6-3 nakon sat i 47 minuta igre.