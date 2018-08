Donna Vekić izgubila već na startu, Borna Ćorić prošao u 2. kolo

Hrvatska tenisačica Donna Vekić nije se uspjela plasirati u 2. kolo posljednjeg ovogodišnjeg Grand Slam turnira, US Opena u New Yorku. Bolja od nje je u susretu 1. kola bila 19. nositeljica Latvijka Anastasija Sevastova 6:2, 2:6, 6:3. U konkurenciji tenisača Borna Ćorić se plasirao u 2. kolo US Opena, on je na startu nadigrao Nijemca Floriana Mayera 6:2, 6:2, 5:7, 6:4...

Vekić je u prvom gemu propustila 'break' loptu da bi do kraja prvog seta dva puta izgubila servis, no drugu dionicu dvoboja je otvorila s dva breaka' i prednosti od 3:0. Iako se Sevastova primakla na 3:2, Vekić je uspjela još jednom vezati tri gema zaredom i odvesti dvoboj u 3. set.

Ključnim se pokazao prvi gem odlučujućeg seta u kojemu Vekić nije uspjela iskoristiti niti jednu od tri prilike za oduzimanje servisa suparnice, a do kraja dvoboja nije više dobila priliku za 'break'. S druge strane, Sevastova je u četvrtom gemu iskoristila svoju jedinu 'break' loptu u trećem setu te potom tu prednost uspjela održati do kraja. Borna Ćorić plasirao se u 2. kolo US Opena, on je na startu posljednjeg ovogodišnjeg Grand Slam turnira nadigrao Nijemca Floriana Mayera 6:2, 6:2, 5:7, 6:4. Ćorić je dominirao tijekom prva dva sta dvoboja i vrlo brzo stigao do prednosti od 6:2, 6:2, a kada je oduzeo servis Nijemcu i u prvoj igri trećeg seta činilo se kako će vrlo brzo okončati posao. No, prednost 'breaka' je izgubio odmah u sljedećoj igri da bi kod rezultata 5:6 još jednom pokleknuo na svom početnom udarcu i tako morao odigrati i četvrti set.